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元旦出遊車潮多 公總預估多個路段有車多或壅塞情形

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

今（1）日是元旦連續假期第二天，交通部公路總局預估前往參與元旦活動及旅遊車潮將湧現，部分銜接國道、地區性主要幹道及旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形，出遊民眾要多注意路況。

公路總局表示，預估將有車多或壅塞情形包含北部地區台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台61線鳳鼻~香山路段、台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段。

中部地區台3線苗栗大湖、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及龍井~伸港路段、台74線快官~成功及大里二~霧峰路段。

南部地區台1線水底寮~楓港路段、台9線南迴公路草埔及麻里巴橋路段、台18線接國3中埔交流道路段、台26線墾丁路段、台86線接國3關廟交流道、台88線五甲~鳳山路段；東部地區台9線礁溪路段及蘇花改路段等。

公路總局說，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

公路客運部分，為因應疫情影響，公路總局已請客運業者於2022年元旦連假期間落實人車安全整備及防疫措施，如有返鄉及參與跨年活動需求，仍建議多加利用公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定，確保乘車安全。

相關連結：

公路總局疏運專區：https://tinyurl.com/wrms2zd

公路總局智慧化省道即時資訊服務網(查詢最新路況)：http://168.thb.gov.tw

公路人粉絲專頁(收看公路報報)：https://www.facebook.com/thbroad

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