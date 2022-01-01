迎接2022年第一道曙光 鳴日號跨年班次南北匯流迎新年

迎接2022年第一道曙光，交通部台鐵局美學觀光列車鳴日號跨年班次行程，分別由南迴、北迴雙列「鳴日匯流」，兩台列車將在新城車站交會，同時還首度攜手台灣歷史最悠久的管弦樂團－國立台灣交響樂團，八位提琴手與團長劉玄詠共同演出，從月台迎賓開始，到行經石城大里路段，旅客可一邊遠眺龜山島美景，一邊在車廂中聆聽「夜來香」、「雨夜花」、「四季紅」等膾炙人口的演奏曲目，1日上午特別安排元旦日出音樂會，在動人的樂聲中俯瞰烏石港遼闊海景，等待著頭城蘭陽的日出，以美妙的音樂迎接新的一年。

主打「五星服務」及「五感體驗」的鳴日號，事由雄獅旅遊（2731）集團營運，除了提供聽覺和視覺的饗宴，在地美食和文化的深度遊覽也非常豐富，特別擺設海上咖啡館，旅客可穿梭在不同的船艇間，愜意品飲手沖咖啡和特色調酒。並在瑞穗果園舉辦野奢園遊會，可享用在地有機山蘇、芭樂等農產品，以及各種法式精緻餐點，輕鬆體驗野奢露營的樂趣。此外，兩列車旅客還將於太魯閣山月村欣賞部落展演，邀請百餘名旅客種下象徵台灣的地瓜，一同許下新年願望。