迎接2022年第一道曙光 鳴日號跨年班次南北匯流迎新年
迎接2022年第一道曙光，交通部台鐵局美學觀光列車鳴日號跨年班次行程，分別由南迴、北迴雙列「鳴日匯流」，兩台列車將在新城車站交會，同時還首度攜手台灣歷史最悠久的管弦樂團－國立台灣交響樂團，八位提琴手與團長劉玄詠共同演出，從月台迎賓開始，到行經石城大里路段，旅客可一邊遠眺龜山島美景，一邊在車廂中聆聽「夜來香」、「雨夜花」、「四季紅」等膾炙人口的演奏曲目，1日上午特別安排元旦日出音樂會，在動人的樂聲中俯瞰烏石港遼闊海景，等待著頭城蘭陽的日出，以美妙的音樂迎接新的一年。
主打「五星服務」及「五感體驗」的鳴日號，事由雄獅旅遊（2731）集團營運，除了提供聽覺和視覺的饗宴，在地美食和文化的深度遊覽也非常豐富，特別擺設海上咖啡館，旅客可穿梭在不同的船艇間，愜意品飲手沖咖啡和特色調酒。並在瑞穗果園舉辦野奢園遊會，可享用在地有機山蘇、芭樂等農產品，以及各種法式精緻餐點，輕鬆體驗野奢露營的樂趣。此外，兩列車旅客還將於太魯閣山月村欣賞部落展演，邀請百餘名旅客種下象徵台灣的地瓜，一同許下新年願望。
據指出，鳴日號跨年曙光團幾乎都秒殺。北部曙光出現在宜蘭縣烏石港，雲層較厚，而南部曙光則出現在卑南鄉，可看到曙光。二列鳴日號跨年曙光團都有國立台灣交響樂團表演，包括迎曙光音樂會，讓旅客既可欣賞新年的曙光，又可享受美妙的音樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言