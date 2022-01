中信動畫影片躍上台北101 昨跨年煙火前盛大播放

中國信託銀行獨家擔任昨天台北101跨年煙火施放前120秒倒數合作夥伴,精心推出「Home Run Taiwan」動畫影片,於14萬顆LED燈組成的外牆播出,期盼撫慰這一年來全球民眾因新冠疫情帶來的不安感,傳遞對台灣土地、人民的愛、關懷與希望,與民眾一起迎接2022年。

中信銀行昨以120秒「Home Run Taiwan」動畫影片躍上台北101,並於昨晚跨年煙火秀前施放前播放。影片藉由最具中信代表性的We are family 紅球貫穿,從台北101出發,在後疫情時代,帶領全台灣人民再次飛向世界各大知名地標,像日本的東京鐵塔、上海的東方明珠塔、東方之珠香港的維多利亞港、新加坡的魚尾獅公園、曼谷大佛以及紐約市的自由女神,接著回到中信金融園區,展現出中信銀行海外布局版圖。

120秒動畫的另一個亮點,是2021年剛出爐的中華職棒32年總冠軍得主中信兄弟棒球隊超人氣小翔,搭配「台灣阿龍」、「小火子」等中信集團受歡迎的吉祥物共同出場,由小翔揮出象徵迎接希望曙光的Home Run Taiwan全壘打,象徵後疫情時代,只要全民齊心,一定可以共創新未來。