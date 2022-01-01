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中信動畫影片躍上台北101 昨跨年煙火前盛大播放

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
日本、新加坡、曼谷、紐約等中國信託銀行設立海外分支機構的知名地標，均登上台北101，象徵中國信託銀行布局國際的佳績。圖／中國信託銀行提供
日本、新加坡、曼谷、紐約等中國信託銀行設立海外分支機構的知名地標，均登上台北101，象徵中國信託銀行布局國際的佳績。圖／中國信託銀行提供

中國信託銀行獨家擔任昨天台北101跨年煙火施放前120秒倒數合作夥伴，精心推出「Home Run Taiwan」動畫影片，於14萬顆LED燈組成的外牆播出，期盼撫慰這一年來全球民眾因新冠疫情帶來的不安感，傳遞對台灣土地、人民的愛、關懷與希望，與民眾一起迎接2022年。

中信銀行昨以120秒「Home Run Taiwan」動畫影片躍上台北101，並於昨晚跨年煙火秀前施放前播放。影片藉由最具中信代表性的We are family 紅球貫穿，從台北101出發，在後疫情時代，帶領全台灣人民再次飛向世界各大知名地標，像日本的東京鐵塔、上海的東方明珠塔、東方之珠香港的維多利亞港、新加坡的魚尾獅公園、曼谷大佛以及紐約市的自由女神，接著回到中信金融園區，展現出中信銀行海外布局版圖。

120秒動畫的另一個亮點，是2021年剛出爐的中華職棒32年總冠軍得主中信兄弟棒球隊超人氣小翔，搭配「台灣阿龍」、「小火子」等中信集團受歡迎的吉祥物共同出場，由小翔揮出象徵迎接希望曙光的Home Run Taiwan全壘打，象徵後疫情時代，只要全民齊心，一定可以共創新未來。

中信銀行表示，期盼在此別具意義的時刻，以120秒動畫傳達從台灣走向世界，We are family、We are Taiwan的理念，凝聚台灣人民的心，並共同迎接2022。

「We are family」、「We are Taiwan」字樣出現在台北101跨年到數動畫影片，期盼凝聚台灣人民的心，迎向2022。圖／中國信託銀行提供
「We are family」、「We are Taiwan」字樣出現在台北101跨年到數動畫影片，期盼凝聚台灣人民的心，迎向2022。圖／中國信託銀行提供
「We are family」、「We are Taiwan」字樣出現在台北101跨年到數動畫影片，期盼凝聚台灣人民的心，迎向2022。圖／中國信託銀行提供
「We are family」、「We are Taiwan」字樣出現在台北101跨年到數動畫影片，期盼凝聚台灣人民的心，迎向2022。圖／中國信託銀行提供

中信銀行 動畫 疫情

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