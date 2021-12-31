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家具也漲價！IKEA全球平均調漲9% 台灣宣布跟進

大陸工程轉閉鎖性公司 主因為業務需求及內部管理

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導

欣陸投控（3703）今（31）日代旗下子公司大陸工程發布重訊，將轉為閉鎖性股份有限公司，並於1月17日召開股東臨時會，大陸工程表示，轉型為閉鎖公司，主要原因是業務需求及內部管理，對於各種接案不受影響。

大陸工程表示，轉為閉鎖性公司，主要原因為業務需求跟內部管理需求，董事會及股東會流程方面，能夠以視訊會議與書面行使表決權而不實際集會，執行決策上更方便、有效率的管理模式，對投資人不受影響。

大陸工程日前才剛獲選承包「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段CF680C區段標工程/北機廠」工程，在新案挹注下，大陸工程在建工程案量累計超過740億元，創下歷史新高，相當於大陸工程2020年合併營收的5.3倍，足以支撐未來幾年的營收成長目標。

大陸工程為國內軌道工程重要推手，目前承攬桃園捷運綠線、台北捷運萬大線及台南鐵路地下化等重大交通工程標案，另，在建築工程領域也有相當不錯的成績，曾興建醫院，飯店，商用辦公室、複合式商業大樓與住宅，大學校舍等不同類型專案。

海外營建市場方面，大陸工程近年來積極布局，目前在香港、澳門、馬來西亞及印度等地均有營運。

大陸工程股為欣達環工之兄弟公司，同屬欣陸投資控股公司旗下百分之百持有之子公司。大陸工程為台灣營建工程業界領導品牌，自1945年成立以來，完成許多大型國家基礎建設包括軍事設施、工廠、高速公路、隧道、橋樑，捷運等，其中知名代表作台灣高速鐵路（2633）為全世界最大的BOT案。

捷運 股東臨時會

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