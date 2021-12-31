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商用不動產年末最後交易 台光電21億買桃園廠房

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
台光電購入桃園巿大園區內海墘段特工區小段工業土地。圖／世邦魏理仕提供
台光電購入桃園巿大園區內海墘段特工區小段工業土地。圖／世邦魏理仕提供

商用不動產於今年年末最後一日傳出重大交易消息！台光電（2383）今（31）日發布重訊指出，購入桃園巿大園區內海墘段特工區小段工業土地及其地上建物，土地面積約8,846坪，總金額為21.6億元，換算交易價格約24.42萬元/坪。市場專家分析，北台灣土地需求強勁，且地價上漲快速，能夠購入都是難得的機會。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，北部工業土地購地成本居高不下，但在缺乏供給且企業主對於大型工業土地之需求強勁的情況下，本案對投資人而言是非常難得的投資機會，此外投資人也希望就近服務客戶，縮短產品交期，以滿足客戶在地化供應鏈需求整合。

朱幸兒指出，預期未來數季在自用型投資人包含製造業、物流業者以及資訊中心（Data Center）的持續加碼之下，台灣工業地產市場的買賣動能將維持穩定成長。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，大園工業區去年的工業土地行情大約在16-18萬元，這筆交易含有建物約5,000坪，若單用土地面積拆算單價超過24萬元，與去年相較漲幅超過3成。

丁玟甄指出，由於北台灣的桃園、新竹地區工業土地需求強勁，過往該地區的1字頭土地已漸漸消失，逐漸越上2字頭，預期這股地價上漲壓力，將會推動自用業者往周邊，例如苗栗或南台灣覓地擴廠。

今年電子科技業接單暢旺，加上台灣疫情相對穩定、台商回流等挹注下，使產業動能持續擴張，工業地產交易方面，仍集中以桃園為首的北部區域，其中，自用型投資人對工業地產需求強烈，成為推升工業地產交易的主力。

至於明年土地交易市場，世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超表示，除了北台灣，在半導體業帶動週邊擴廠效應之下，台南已躍居為今年工業土地第三大交易市場；挾著價格基期較低的優勢，加上產業聚落趨於完整，預期未來一年南部地區有機會成為工業地產市場上的一大亮點。

台光電

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