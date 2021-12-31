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太狂啦！長榮海運年終豪灑40個月 陽明、萬海發多少成關注話題

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圖／網路溫度計
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文／閻芝霖

「沒看過這麼多錢！」今年全球貨櫃運價飆漲，海運業獲利也跟著增加，長榮海運（2603）今年前三季狂賺超過1500億元，且持續看漲，30日發放年終獎金，有員工最多領到40個月，超狂金額讓網友全看傻，直呼「太爽了吧」，同為貨櫃三雄的陽明及萬海會怎麼發也引起網友好奇。

長榮海運一年聲量達37,742筆

▲長榮海運一年聲量達37,742筆。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2020/12/30~2021/12/30）

「大排長榮」創聲量高峰！年終40個月再吸討論 

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》來看長榮海運近一年的聲量，最高峰落在3月24日長榮海運的貨船「長賜輪」，受到強風吹襲偏離航道擱淺，堵住蘇伊士運河造成貨輪大塞車，引起超過8000筆討論，當時還衍生出「大排長榮」流行語。

12月30日年終獎金公布，最多有員工領到40個月年終引起網友熱議，長榮海運前3季稅後盈餘已達1582.79億元，第4季持續看漲，法人估計全年要賺破2000億元不是問題，相較去年243億元，整整多出10倍，去年發出10個月年終獎金的長榮今年會發多少錢，早是各界關注焦點，30日一早就有有消息傳出，最多有員工領到「40個月」的年終，讓員工有「被錢砸醒」的爽感。

image source：翻攝自臉書 

網友直呼「好爽喔」！陽明、萬海發多少引熱議

員工今早看到年終獎金入帳直呼「是不是看錯」、「從來沒看過這麼多錢」，以底薪6萬元計算，一口氣就進帳超過200萬元，PTT上還有網友曬出入帳截圖，讓許多人直呼「太爽了吧」、「真的選錯行業」、「可以直接付房子頭期款」、「好爽喔，員工真的過好年」，對此，長榮海運指出，年終獎金一向是依公司營運績效及員工個人表現核發。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》來看長榮海運30日的熱門關鍵字，網友反應「羨慕」、「天啊」等驚呼長榮豪灑40個月年終外，也提到同為貨櫃「三雄」的「陽明」及「萬海」會發多少，陽明年終獎金固定一個月，外加紅利獎金最高會有10個月以上，今年有機會挑戰千億元的萬海，相較去年年終獎金8個月，今年有望可較去年平均多2～3個月。

▲長榮海運豪灑40個月年終，也讓人好奇同為貨櫃三雄的陽明及萬海會發多少。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2021/12/30）

image source：翻攝自PTT

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月30日至2021年12月30日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『長榮海運』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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