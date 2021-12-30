特斯拉今年銷售5,500台年增二成 電動車市場前景熱

電動車龍頭特斯拉宣布今年掛牌數突破5,500台，較去年全年4,583台成長超過二成，特斯拉在台的車口數累計到今年第4 季已超過1.5萬台，隨著新車掛牌數持續增加，電動車市占今年首次超過1%，預期明年起，台灣電動車的車口數並將快速增加。

特斯拉是最早打出自動輔助駕駛的車款，自動停車、遠端遙控等功能都對許多人具備十足的吸引力，不只是環保訴求，更因科技話題，有效擴展電動車的客層。業者指出，特斯拉在台的掛牌數其實還是受限於新車來台的數量，實際訂單超出掛牌數不少。

此外保時捷電動車累計的接單台數超過千台，而LEXUS UX 300e新年度的配額200台，也在發表不久就全數賣光，在各品牌相繼續投入，特斯拉也持續擴大產量下，可以預期新的年度台灣電動車車口數將再創下新高。

特斯拉今（30）日宣布，雖然12月最後的新車登入台數尚未統計完成，但不斷刷新電動車銷售紀錄的 Tesla Model 3 今年第4季再度繳出亮眼銷售成績單，截至30日止，掛牌數已超過 1,500 輛，今年度累積掛牌數也已突破 5,500 輛，相較於 2020 全年銷售量，成長超過 20%，再創新高，持續席捲台灣新車市場。

Tesla 持續透過 OTA 線上軟體更新提升每一輛 Tesla 的性能、里程、娛樂等車輛功能，今年度陸續推出多項重要更新，包括「洗車模式」與「新增導航停靠點」等實用功能。今年聖誕節期間，並推送「2021 假期更新」彩蛋，包括中央觸控螢幕介面更新、盲點偵測鏡頭優化，並新增廣受車主歡迎的「燈光秀」表演功能以及多款電動遊戲。

除此之外，Tesla 本月宣布全台超級充電站已正式突破 40 座站點、230 支充電座的全新里程碑，今年一共新增 19 座全新站點，同時擴大建置部分超級充電站，以持續優化全台灣超級充電生活圈，提供所有車主舒適便捷的充電體驗。