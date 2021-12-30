深耕台灣 大亞電線電纜、力山工業等7家企業獲頒金根獎

台灣產業科技推動協會（TITA）與中興大學、台灣國際產學中心與金屬工業研究發展中心，今（30）日共同舉辦「台灣產業科技智慧轉型論壇暨第18屆台灣金根獎頒獎典禮」，計有大亞電線電纜（1609）、太平洋醫材（4126）、新光合成纖維（1409）、力山工業（1515）等7家企業獲獎。

金根獎由TITA遴選出根留台灣且具產業競爭力的企業經營典範，，由前副總統、中研院院士陳建仁擔任頒獎人，肯定企業深耕台灣產業的努力與貢獻。

本屆金根獎得主分別為「一般企業獎」：大亞電線電纜、太平洋醫材、新光合成纖維、漢辰科技；「中小企業獎」：京冠生物科技、清展科技；「產業科技特殊貢獻獎」：力山工業。

得獎企業橫跨電線電纜製造業、生技醫療、化纖、食品製造及電力機械，會中並安排得獎廠商經驗分享，進行跨界學習交流，凝聚經驗智慧，期能推升產業發展。

陳建仁致詞時表示，台灣在嚴峻的疫情影響下，還能有經濟成長率超過6%的產業發展，主要是產業能夠因應變局的挑戰，即時作出調整，相當不容易。此次金根獎表彰對台灣經濟社會有卓越貢獻的企業典範，在全世界企業都面挑戰之際，這些企業的表現可作為大家的楷模與標竿。

TITA自2002年成立至今，秉持「結合認同台灣優先的人士，共同為台灣產業科技的國際地位打拚」為創會宗旨及目標，建構一個優質宏觀的科技產業交流平台，以提供企業創新技術及科技產業投資機會，同時協助產業升級、人才交流。協會第七屆理事長由中興大學校長薛富盛接任。

薛富盛說，新冠疫情影響全球，但台灣展現無比的韌性，也讓世界看見台灣。此次獲獎的7家企業都是「深耕台灣、布局全球」成功的企業典範。

後疫情時代來臨，數位轉型更顯迫切，此次論壇以智慧轉型為主軸，邀請經濟部工業局長呂正華專題演講，同時展出台灣國際產學中心跨校科研產業化成果。

台灣國際產學中心是由中興大學攜手八所大學共同成立的聯盟，搭建跨校產學研合作平台，鏈結國際市場，成員包含中興大學、台北科技大學、台北醫學大學、勤益科技大學、嘉義大學、彰化師範大學、雲林科技大學、東海大學及弘光科技大學。