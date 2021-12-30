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疫後觀光布局 DoMo集團申請創櫃板、攻日本露營車市場

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
放眼未來後疫情時代，看好露營車市場熱潮方興未艾，DoMo發展全新項目介入日本露營車租賃市場。圖/DoMo集團提供
放眼未來後疫情時代，看好露營車市場熱潮方興未艾，DoMo發展全新項目介入日本露營車租賃市場。圖/DoMo集團提供

為疫後觀光市場布局，摩境網科DoMo申請創櫃板，並將前進日本搶攻露營車旅遊市場，DoMo亦成為第一個台灣企業以集團化、連鎖化，在發展海外連鎖旅宿的台商品牌。因此其營運模式與績效，受到觀光旅遊業界高度關注。

台灣創新、分享與阿波羅等三家旅行社與豐利投資公司集資成立「摩境網路科技股份有限公司」，切入日本、馬來西亞與台灣旅宿管理行銷市場，同時並創「DoMo」品牌在日本投資經營東京的民宿（日本稱「民泊」），2017年在交通部觀光局的輔導與協助下成功爭取到國發基金入股，成為國發基金第一個投資的海外連鎖旅遊集團。

受新冠肺炎影響營運由經營短租轉型作長租市場相當辛苦，在經過一年的調整平均住房率回到七成，並於2021年年初向櫃買中心提出創櫃申請，經過一年的努力業已通過安侯建業會計師輔導，可望於明年上半年取得股票代號登錄創櫃，這是第一家以海外連鎖民宿經營項目申請創櫃板，表示台灣開放民宿經營20年來業者的成長與努力獲的良好成果，也是為了開始募資幫助未來集團發展項目多元發展，介入露營車租賃市場，經營連鎖餐飲事業，以擴大營收，期望疫情後能順利興櫃。更希望疫情過後能順利邁向上市櫃。

摩境網科DoMo成立六年期間成功在台灣宜蘭、馬來西亞馬六甲、西新宿、東新宿，以及百人町開枝散業，開設連鎖的旅館與民泊館，其中新宿DOMO-HOTEL於2020年榮獲世界四大設計獎之一有設計界奧斯卡獎之稱的日本通商產業省2020優良設計獎Good Design Award，台灣宜蘭DoMo民宿也榮獲交通部觀光局「好客民宿」標章，除旅宿業外也積極發展餐飲事業，開設了東京第一家結合台、日兩國咖啡文化的新品牌咖啡館DOMO-CAFE，並榮獲Panasonic評選的「2018東京必喝5大咖啡」並於馬六甲成功展店。

放眼未來後疫情時代，看好露營車市場熱潮方興未艾，DoMo發展全新項目介入日本露營車租賃市場，目前已投資1億日幣添購全新露營車，預計明年暑假於北海道開設據點投入營運，初期投入10台露營車開始營運，期望在2023年能突破50台露營車規模並於沖繩設立據點，選用車輛為INDY727掀頂室露營車，可以容納四人住宿，適合親子小家庭，深度旅行者與情侶，藉由露營車自駕遊來體驗不一樣的北海道之旅。

DoMo集團執行長李奇嶽表示，未來除了日本露營車市場外，也要回台發展，將DOMOCAFE品牌帶回台灣，預計2022年在台北設立據點。

DoMo集團已投資1億日幣添購全新露營車，預計明年暑假於北海道開設據點投入營運，初期投入10台露營車開始營運。圖/DoMo集團提供
DoMo集團已投資1億日幣添購全新露營車，預計明年暑假於北海道開設據點投入營運，初期投入10台露營車開始營運。圖/DoMo集團提供

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