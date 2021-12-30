揮別2021年 經貿辦回顧新南向政策三大面向成果

即將揮別疫情籠罩的2021年，行政院經貿談判辦公室今（30）日回顧今年新南向政策推動成果，包括人才方面、國際醫療、經貿發展三大面向，並展望2022年，也將有更豐碩成果。

經貿辦表示，新南向政策自2016年推動以來，本於雙向互惠及多元發展原則，透過促進台灣與東協、南亞及紐澳等國的經貿、科技、文化及教育等各層面的連結，共享資源、人才與市場，創造互利共贏的新合作模式，獲得各國高度讚賞。

經貿辦舉例，台灣透過新南向政策的推動，擴大與區域國家的合作面向，不僅有利於國家發展，更展現台灣總體對外戰略的前瞻性，並於人才培育、國際醫療及經貿發展方面均有豐碩成果。

在人才方面，經貿辦列舉，今年台灣留用了2,700多位來自新南向國家的專業人才，其中包括透過「產學合作國際專班」及「產學攜手合作僑生專班」栽培出來的第一屆畢業生。

台灣不只是他們學習中文、學習知識、實習技術的培育基地，經由「僑外生配額評點制」的擴大實施，更將他們留在臺灣貢獻所學，體現臺灣育才、留才，更惜才、愛才的人本精神。

在國際醫療面，經貿辦表示，今年截至10月，新南向國家已超過11萬人次來台就醫，占我們整體國際醫療服務比重將近五成。台灣所研發對抗新冠肺炎的中藥「清冠一號」，也成功銷售新加坡、菲律賓及泰國等多個新南向國家。

經貿辦表示，台灣也持續提供必要的醫療物資，如製氧機與醫療口罩及防護衣等，協助印度、印尼及越南等國抗疫。此外，為協助越南民眾就醫，政府偕同我在當地設立據點的金融業者，取得越南政府信任，成功發行「國際醫療保單」，減輕越南民眾來台就醫的經費負擔。

經貿辦也提及，疫情期間，台灣也協助滯留台灣外海的105名印尼籍船員，以「過境不入境」及「專案包機」的方式返國與家人團聚，獲得印尼政府的肯定與感謝。

於經貿發展面，經貿辦表示，近年台灣也透過「產業鏈結高峰論壇」及各項到位的金融支援措施，協助台商轉移生產基地及輸出智慧應用系統到東南亞及南亞，同時分散投資風險，降低對單一市場的依賴。

經貿辦統計，今年截至11月，台灣與新南向國家的貿易總額達到1,356億美元，年增38%，其中對新南向國家的出口也從去年10月起，連續14個月正成長。

經貿辦說明，台灣對新南向國家投資亦有年增率達116%的優異表現，主要投資案包括我晶圓材料商-環球晶圓投資新加坡Gwafers Singapore，國泰人壽增資越南國泰人壽，另我國對印度投資年增41%，若加計第三地，台灣則躍居印度前20大投資來源國。

經貿辦展望2022年，盼新南向政策將會有更豐碩的成果，表示即使因防堵疫情關閉國境，導致新南向國家旅客無法來臺觀光，我們仍然致力於改善旅遊環境。

今年台灣獲得萬事達卡「全球穆斯林旅遊指數(GMTI)」評比為非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第2名，僅次於新加坡，為疫後重啟國際旅遊做好充足準備。

基於新南向國家民眾對台灣的醫療品質愈發認同，經貿辦表示，今年10月他們整合各界資源，成立「台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會」(MET)，明年將與日本卓越醫療法人機構(MEJ)合作，共同前進東南亞醫藥市場。