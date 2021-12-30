東華竹北廠部分資產重估 第4季每股淨值可回10元票面
亞克力棉廠東華（1418）表示，公司竹北廠土地面積約3.2萬坪，其中因應公司財務需求，已先行將其中約1.1萬坪土地由自用不動產轉為投資性不動產，第4季可認列約9.6億元的資產重估利益，可將公司每股淨值拉回到10元票面價。
東華表示，目前竹北廠的資產開發案已經在尋找合作方，至於廠房區目前因為仍有部分庫存及機械設備，預計明年可整理完畢，照目前規劃，整個廠區將分為四、五期來分期活化，但是詳細的開發時間表，目前還沒有完成。由於竹北地區近年來的房地產市況相當熱絡，也有助於東華未來的獲利挹注。
至於紡織本業部分，東華表示，因為新慣疫情爆發之後，全球貨運流通及商務往來全面中斷，也影響亞克力棉的需求，再加上同樣由AN為原料的ABS樹酯，因為疫情造成需求大增，也拉抬AN價格大漲，但是在需求大減下，也讓亞克力棉無法轉嫁成本造成營運壓力，因此決定停止生產亞克力棉，僅保留仍有需求的加工棉條，以服務客戶。
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