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疫情影響 傳產年終獎金兩樣情

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
圖為中鋼產品示意圖。報系資料照片
圖為中鋼產品示意圖。報系資料照片

長榮海運傳出今年年終獎金高達40個月，羨煞不少民眾，但受到疫情影響，今年傳統產業的年終獎金兩樣情，有高得嚇人的，也有不少產業年終反而縮水，不少民眾感嘆，只要能維持過往水準，其實就心滿意足。

除了海運年終獎金暴增外，鋼鐵業受惠基礎建設、碳中和、鐵礦砂價格維持高檔等利多，獲利表現相當亮眼，中鋼預估全年獎金高達10個月，而傳產龍頭台塑，今年前三季四寶平均每股賺進6.73元，加上第四季是傳統旺季，根據公式計算，推估員工可以拿到上限的7個月年終獎金。

而汽車業者每年年終獎金固定都在2~3個月，但員工的主要獎金都來自於年中的分紅，在汽車銷售表現相當平穩下，車業的全年獎金也不會少。

但今年由於疫情衝擊，內需服務產業在三級警戒下幾乎空轉了3個月，全年要獲利成為相當大的挑戰，餐飲龍頭王品就表示，根據規定，今年在虧損的情況下，不發年終獎金，但考量到同仁辛勞，仍會發0.5個月的特別獎金。

瓦城則表示，多年來，皆固定維持一個月的年終，盡管今年受到疫情嚴峻挑戰，營運格外艱辛，也不例外，預計維持發放年終獎金；而火鍋品牌築間今年年終仍將發放1個月，總計發出新台幣3000萬以上。

至於百貨業，今年雖然業績普遍較去年微幅衰退，但年終獎金則都過去標準照發，平均約在1~3個月左右。

年終獎金 疫情 中鋼 台塑

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