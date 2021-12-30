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寶齡涉哄抬價格並被檢調搜索 公司私下為反映成本叫屈

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）傳出涉嫌疫情期間哄抬自家乾洗手產品價格，致檢調人員今（30）日到公司進行搜索，並約談公司主管。寶齡富錦回應，基於偵查不公開原則無法置評，但有公司幹部私下叫屈，公司是基於原物料上漲及急單需求，才在去年反映成本。

衛生福利部去年3月18日公告酒精，以及領有藥品許可證的乾洗手、額溫槍、一般醫用口罩、外科手術口罩、N95口罩為防疫物資，不可無正當理由囤積或不應市銷售。

士林地檢署查出，寶齡富錦涉嫌利用醫院、診所急需防疫產品之際，對新舊客戶以不同價格銷售自家產品「克菌寧酒精性乾洗手75%」，最高價差達1倍。

媒體報導檢調今日發動人員至桃園工廠、南港公司搜索，約談江姓總經理及生產線主管共六人，全案朝違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例方向偵辦。

對於這項消息，寶齡富錦公司方面今日回應，基於偵查不公開原則無法置評，不過公司澄清，檢調人員今日是到南港辦公室進行搜索，並未到桃園工廠。

另外，有公司幹部私下叫屈，自去年以來，公司包括酒精在內的各項產品原物料成本都大漲，再加上去年因為疫情關係，有許多客戶急著向公司下了緊急訂單，為了生產排程不致於大塞車，再加上員工必須加班趕工，公司才會提高乾洗手單價。

寶齡富錦是國內知名的老字藥廠，但是公司營運項目跨足新藥、學名藥、保健品及醫材等領域，去年疫情爆發後更與台康生技、安肽生醫共同開發「飛確」新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，公司營運項目非常廣泛。寶齡富錦背後大股東更是製藥業知名的班友集團，包括知名老牌順天堂藥廠、專營骨科醫療器材的傑奎科技等公司都是結盟夥伴。

寶齡富錦 疫情

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