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他拍板長榮40個月年終！ 財經專家讚「虎父無犬子」：不辱長子名聲

聯合新聞網 / 綜合報導
長榮海運今（30）日年終獎金正式入帳，傳出有員工領到「40個月」的天價年終獎金，讓許多上班族羨慕不已。圖／長榮海運提供
長榮海運今（30）日年終獎金正式入帳，傳出有員工領到「40個月」的天價年終獎金，讓許多上班族羨慕不已。圖／長榮海運提供

受到疫情影響，全球貨櫃運價飆漲，長榮海運全年獲利超過2000億元，並於今（30）日宣布將發放「40個月年終獎金」給員工，大手筆的決定震撼全國企業。對此，財經專家胡采蘋指出，她認為長榮創辦人張榮發的4個兒子都非常出色，尤其當前董事張國華願意同意豪發年終，著實「不辱張榮發長子的名聲」。

胡采蘋在臉書發文透露，過去她曾做過關於長榮家族的影片，當時她就認為張榮發的4位兒子都非常優秀，首先是老大張國華，雖然最早失寵，卻願意默默蹲低、駐守公司，咬牙撐到最後，終於成為掌握多數股權、在經營權爭奪中勝出的人選。

至於另外3人，胡采蘋指出，老二張國明因年輕時遭人綁架，後來一生低調、不問世事；老三張國政雄才大略，是大房中表現最出色的孩子，只可惜後來因為家族問題而失寵；而老么張國煒則最像爸爸，在經營權之爭落敗後，直接帥氣走人不做糾纏，開闢自己事業，創辦星宇航空公司。

長榮集團創辦人張榮發的長子張國華。圖／聯合報系資料照片
長榮集團創辦人張榮發的長子張國華。圖／聯合報系資料照片

胡采蘋表示，當初她觀看這3位兒子的訪問片段，每個人都提到張榮發的管教十分嚴厲，待在父親身邊總是戰戰競競，父子之間的相處並不親暱。因此，她當時就相當好奇張榮發對於子女的教養方式，納悶「到底是怎麼教孩子的，都教得這麼好」。

最後她猜想，其中一項理由可能和張榮發「很會選老婆」有關，因為他的2位妻子給人的感覺都是正派又溫和，想必是能忍耐丈夫脾氣、也願意耐心教子的女性，她認為3位兒子的品性也許都跟媽媽的教養有關。而如今看見張國華同意經營團隊豪發年終的決定，胡采蘋也感嘆道「實在是虎父無犬子，不辱張榮發長子的名聲」。

貼文曝光後，網友也紛紛討論起「我覺得跟人的本質也有關係，是怎樣的人就會有怎樣的伴侶」、「他們的家教真的很好」、「原來是挑老婆的重要性」、「這年終一下來，至少目前員工都願意為公司再做20年」；不過也有人說「長榮真的很敢給錢，福利也很好，只是太操累了」、「但長榮完全是日式風格管理，不准員工有太多聲音和想法」。

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