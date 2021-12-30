北基國際旗下TAIL特爾電力 擴展電動車充電版圖有成

北基國際（8927） 旗下電動汽車MIT超快充服務品牌「TAIL特爾電力」再添屏東楓港超級充電站。

特爾電力充電站版圖跨大緊鑼密鼓，本月在嘉義民雄、台北福林、趕在跨年前夕再啟用屏東楓港站的電動汽車充電站。

特爾電力楓港充電站設置在屏鵝公路及台9線交叉口北上路段楓港加油站內，該站配置一座200KW 雙槍CCS1+CCS2，提供所有品牌的電動車主快速充飽電的服務，讓車主們出遊不怕塞到沒電，有特爾電力安心相伴，不影響出遊好心情。

歡慶新站開站迎好年，尚未儲值過的車主，且可使用CCS1或CCS2充電服務，只要在12/31 23:59前儲值的車主，即享有100%回饋金優惠，儲值上限兩千元，至於回饋金部分，將於車主完成儲值充電金七天內，發放至會員帳戶內，本活動包含贈送大量優惠點數，儲值後恕不接受退款退費。

北基國際利用自身場域開發優勢後來居上，屏東楓港超充站的加入讓西部地區特爾電力超充密度更為增加，近期將陸續開出，高雄市區三民區的「特爾電力-金獅站」、以及台南永康區距離交流道閘道僅30秒路程的「特爾電力-崑山站」上線，將使電動汽車車主在西部行駛不間斷，不用擔心旅程焦慮的問題，基本上30至50公里就能有特爾電力超級充電站的支援。待台東市區「特爾電力-日盛站」完成後，大致上環島布建的超級充電站網路就已經成形，大大提升電動車旅行出遊便利性、讓環島更輕鬆。