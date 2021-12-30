長榮豪發40個月年終 網友：其他海運高層被嚇死

長榮海運（2603）發40個月年終震撼各界上班族，有PTT網友表示樂見長榮大發年終，因為公司大賺本就該分給員工，而長榮的年終也產生比價效應，陽明（2609）1月將發8個月年終和紅利，PTT網友說，「陽明高層被長榮的年終突襲到嚇死了，趕快生個24.6個月紅利發給大家。」

全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運前三季獲利已經突破1500億，今天員工嗨到最高點，拿到40個月的年終，開心得不得了。長榮海運業績寫下傳奇，員工的年終獎金也寫下奇蹟。

對此PTT網友認為，長榮願意這樣發，表示長榮不僅想留住人才，更想吸引人才過來，往長線看好去經營。「一樣身為上班族的我們，應該要樂見公司賺錢後都能大方分享給員工，形成一種正向的循環與風氣。」

陽明也打破往年的慣例，過年前的第一筆年終獎金平均約8個月，未來在2021年財報結出來後，還會有一筆員工紅利。PTT網友表示，陽明高層被長榮年終嚇死，趕快生個紅利出來要發給員工，不然明年陽明全部都要跳槽去長榮了。

消息一出引發網友熱議，「笑死 壓力很大」、「看來陽明肥貓本來想摳起來不發的」、「陽明：本來還想繼續買大樓...」、「陽明萬海：可惡！阿榮不講武德」、「所以陽明本來只打算8+1個月，被逼著發紅利」。