東森國際董座：新聞雲明年拚轉盈 寵物雲持續擴大家數

東森（2614）今（30）日舉辦法說會，董事長廖尚文表示，今年因倉儲事業穩定，加上轉投資東森購物表現亮眼，前三季獲利表現優於去年全年。展望明年，目標東森新聞雲轉虧為盈、東森寵物雲持續擴大家數規模，將新媒體與新零售的線上、線下資源整合做更好的發揮，推升營運持續成長。

廖尚文表示，過去東森新聞雲每年虧損3-4億元，今年已接近損平，10年的經營成果可望迎來獲利表現，目標明年虧轉盈。在東森寵物雲方面，線下寵物店家數已來到119家，是目前寵物連鎖店龍頭，且規模比第二大的業者大了一倍，未來將是重要的獲利來源。

東森副總馮蘭英表示，東森國際從倉儲航運出發，轉為零售、媒體、寵物事業的多角化投資營運，增加了許多新事業、新營收，也分散了經營風險。其中，倉儲事業即便因疫情影響船運量，以及極端氣候影響穀物生產量，但今年營運平穩，目前在台中、高雄共有四座自動化穀倉，倉容量達33萬公噸，穀倉事業散裝卸載量約占全國進口量七至八成，卸載量年約600~650萬公噸。

貿易事業部門主要營運主體為子公司東森寵物雲，擁有全台寵物通路119家門市，營收市占率已達市場10%。目前積極發展自營商品與國際品牌代理，以跨足寵物食品與保健品，並提高毛利與客單價。鎖定寵物500億市場商機，東森寵物雲預計明年寵物店家數來到158家，目標2025年達300家，並將結合寵物醫院發展複合型門市。

馮蘭英表示，在媒體事業方面，將發展流量變現新商模，並以自有 IP 內容，如「聲林之王」第三季；「料理之王」第二季等，以及網紅直播平台、Podcast發展，拓增內容產品及年輕族群。以內容多元發展、大型IP國際化、線下廣告拓展，作為未來成長策略。

在轉投資的東森購物方面，也將積極布建快速物流，除了楊梅幼獅物流中心已於10月啟用EC倉的楊梅一倉，預計2022年6月啟用楊梅二倉，以提升網路商品入倉比例及快速到貨比重。另外，東森自然美今年店家數逆勢淨增12家，規模來到345家，維持台灣第一大SPA業者寶座，瞄準金字塔頂端消費者，打造的麗格旗艦生技美學中心，預計明年第1季開幕。在海外部分，也透過整合線下美容店及草莓網跨境電商通路及產品，持續拓展大陸、港澳、東南亞市場。

在集團發展策略方面，除了斥資15億元成立「東森國際酒店股份有限公司」，委由晶華旗下全新品牌「Silks X晶英薈旅」負責經營，也計畫重啟「東森海洋溫泉酒店」觀光旅館，預計2022年啟動改建工程，2024年9月完工開幕，未來亦將委託晶華以「晶泉丰旅」品牌營運管理。