空姐手繪「防疫組合包」超吸睛 華信航空獨售九折優惠

今年疫情期間，華信航空為鼓勵員工發揮創意，特別推出員工提案活動。空服部門陳怡如提案「製作華信航空防疫小物」獲得採用，經過空服團隊三個月的精心策劃，並由空服員左益霖手繪圖案設計「華信防疫組合包」於今正式上市。華信航空獨家所販售的防疫組合包禮盒四件組定價新台幣660元，為慶祝新上市九折優惠特價只要600元，限量發行、歡迎搶購。

華信航空用心作好防疫工作，讓旅客搭機旅遊都安心。「華信防疫組合包」禮盒四件組，包括日本製銀離子抗菌噴霧筆、多功能手工收納袋、口罩防丟繩/證件帶等三款精選防疫隨身小物，再搭配精緻環保手工收納盒，成為精美的防疫禮盒。整體主視覺、單品外觀、包裝盒設計都是由華信空姐所創作，送禮自用兩相宜。

華信空服員左益霖表示：「設計理念是以旅行素材為發想，以華信航空藍、白、黃企業色為主要顏色，運用各式字體搭配眾多旅行元素，並以英字塗鴉創意插畫方式呈現活潑時尚感，讓擁有者有愉悅、旅遊的感覺」。非常具質感的抽屜式防疫收納盒，盒內可擺放約20個口罩，放置玄關門口處，出門前隨手取用，既衛生又美觀。

華信航空的粉絲們千萬不要錯過「華信防疫組合包」，心動不如馬上行動。除搭乘華信航空國內線的旅客可以在機上購買外，也可透過華信航空官網www.mandarin-airlines.com或上網搜尋「華信小舖」。