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元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

跨年開高速公路切勿減速看煙火 最高罰6000元

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
2022元旦替代道路(台61)。圖/高公局提供
2022元旦替代道路(台61)。圖/高公局提供

2022年元旦連假即將到來，交通部高公局提醒，民眾於行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以新台幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。

高公局表示，民眾行駛國道均應專心留意車前狀況，保持行車間距及車速，避免受跨年煙火影響放慢車速或臨停路肩，影響行車安全。依據「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第8款略以，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則…處汽車駕駛人新台幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。

高公局提醒，跨年期間將協請公路警察局加強巡邏驅離，取締違規車輛，如國1汐五高架、后里、台中至大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等路段，請民眾務必依規定行駛，減少追撞事故風險及避免受罰。

高公局建議，假期間行駛新竹至台南路段之民眾，可改走台61快速公路，避開國道壅塞路段；另2022年1月1日至2日每日7-24時將封閉國3西濱北向入口，北向民眾可續行台61至國3香山交流道再進入高速公路，大家做好分流，就能避開塞車。

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