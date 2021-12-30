為什麼長榮海運能發40個月天價年終獎金？ 人力銀行這麼說

長榮海運（2603）今（30）天年終獎金正式入帳，傳出有員工領到「40個月」的天價年終獎金，讓許多上班族羨慕不已，更感嘆「別人的公司總是不會讓人失望」。yes123求職網發言人楊宗斌分析，海運從業人員年終獎金暴漲原因，主要是因為塞港問題，帶動運費高漲，海運業獲利暴增，使得從業人員年終獎金也荷包滿滿。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，由於2020年上半年，全球經濟受到新冠疫情影響，各行業普遍陷入低迷景氣，航運業也因為疫情蔓延以及機場和港口停擺等因素而受到衝擊，其中航空和散裝航運受創尤其嚴重。不過，中國大陸作為「世界工廠」，疫情於2020年下半年趨緩，製造業也復工復產，經濟開始明顯復甦。此外，貨櫃航運業是經濟先行指標，率先迎來多年罕見的行業榮景，台灣多家海運企業也受惠其中。

國內貨櫃三雄今年年終獎金可期，其中長榮去年最高發出11個月年終獎金後，今年業績更上層樓，全年可望大賺逾2000億元，今年發出驚人的40個月年終獎金，羨煞多數上班族。

至於萬海（2615）去年年終落在2至8個月，最高傳出也有11個月，今年估可望再較去年平均墊高1至2個月；陽明（2609）年終獎金今年確定發出平均約8個月，不過仍有紅利獎金可以期待。

不過，楊宗斌也表示，先前yes123求職網公布的年終獎金調查，「運輸與物流倉儲業」平均年終1.67個月，但應該是呈現兩樣情，海運優，航空業保守，後者有待邊境解封，才能重回往年高年終榮景。