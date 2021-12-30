快訊

元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為什麼長榮海運能發40個月天價年終獎金？ 人力銀行這麼說

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
長榮海運今（30）日年終獎金正式入帳，傳出有員工領到「40個月」的天價年終獎金，讓許多上班族羨慕不已。圖／長榮海運提供
長榮海運今（30）日年終獎金正式入帳，傳出有員工領到「40個月」的天價年終獎金，讓許多上班族羨慕不已。圖／長榮海運提供

長榮海運（2603）今（30）天年終獎金正式入帳，傳出有員工領到「40個月」的天價年終獎金，讓許多上班族羨慕不已，更感嘆「別人的公司總是不會讓人失望」。yes123求職網發言人楊宗斌分析，海運從業人員年終獎金暴漲原因，主要是因為塞港問題，帶動運費高漲，海運業獲利暴增，使得從業人員年終獎金也荷包滿滿。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，由於2020年上半年，全球經濟受到新冠疫情影響，各行業普遍陷入低迷景氣，航運業也因為疫情蔓延以及機場和港口停擺等因素而受到衝擊，其中航空和散裝航運受創尤其嚴重。不過，中國大陸作為「世界工廠」，疫情於2020年下半年趨緩，製造業也復工復產，經濟開始明顯復甦。此外，貨櫃航運業是經濟先行指標，率先迎來多年罕見的行業榮景，台灣多家海運企業也受惠其中。

國內貨櫃三雄今年年終獎金可期，其中長榮去年最高發出11個月年終獎金後，今年業績更上層樓，全年可望大賺逾2000億元，今年發出驚人的40個月年終獎金，羨煞多數上班族。

至於萬海（2615）去年年終落在2至8個月，最高傳出也有11個月，今年估可望再較去年平均墊高1至2個月；陽明（2609）年終獎金今年確定發出平均約8個月，不過仍有紅利獎金可以期待。

不過，楊宗斌也表示，先前yes123求職網公布的年終獎金調查，「運輸與物流倉儲業」平均年終1.67個月，但應該是呈現兩樣情，海運優，航空業保守，後者有待邊境解封，才能重回往年高年終榮景。

年終獎金 疫情 長榮海運

延伸閱讀

40個月年終好羨慕！長榮海運起薪超狂 「3職缺」不限科系可報考

150萬元入帳！長榮海運員工笑領年終 網哭：怎麼都不是我的公司

繼續羨慕！友在長榮國際上班 低調曝不在海運「年終也有30個月」

海運業績大爆發 長榮豪發40個月年終獎金傳有人領千萬

相關新聞

不沾鍋塗層做到創台股紀錄 45萬人搶當它股東

1間做不沾鍋塗層材料——鐵氟龍的公司，為什麼能成為刷新台股11年紀錄的「凍資王」？

氣走8成熟客也要做！老國產女裝7年轉型無毒染

當你看見了1個「方向明確，但不知何時會發生」的未來趨勢，你有勇氣立刻研發、練兵、推出產品測試市場，即便高達8成的老客人不埋單，也在所不惜嗎？

獨／陽明海運員工年終獎金8個月 有望在元月入帳

海運業的年終獎金讓全台民眾羨慕，長榮海運發出40個月的年終獎金後，傳陽明（2609）也打破往年的慣例，今年元月也會發年終...

40個月年終好羨慕！長榮海運起薪超狂 「3職缺」不限科系可報考

受疫情影響，全球貨櫃航運運費大漲，連帶拉升航運業氣勢。長榮海運今年前三季獲利突破1500億，今（30）日再傳大手筆發放年終獎金，有員工拿到最高40個月的年終...

獨／華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

華航（2610）即將要發放年終獎金，有望躍居全球航空業最羨慕的航空業者。根據法人推估，華航今年全年EPS有望輕鬆突破1元...

不只長榮豪發百萬年終 網曝「這兩行業」年終超過10個月

今年受惠於疫情影響，全球貨櫃運價飆漲，長榮海運獲利超過2000億，長榮集團大手筆發放「40個月」年終獎金，讓許多員工驚呼「從沒看過這麼多錢入帳」。網友紛紛貼出長榮海運的職缺，好奇「大家公司的年終獎金多少」？有兩行業今年也大賺，祭出超過10個月的年終獎金，分別為「建設業」、「科技業」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。