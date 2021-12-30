幸福職場 台灣房屋女性員工每月多2天假

《性別工作平等法》保障女性勞工每月可以請1天給半薪的生理假，台灣房屋集團今宣布，作為幸福企業，體恤女性，面對生理期有諸多不便與不適，自2022年起，超越性平法的規定，給予集團旗下所有女性同仁，每月2天全薪生理假，加倍禮遇企業女性同仁。

台灣房屋集團去年從眾多企業脫穎而出，榮獲桃園市政府幸福企業最高肯定，桃園金牌企業卓越獎之「好福企」大獎後，今年實施多項員工福利政策，再度獲獎，為唯一連續獲獎的服務業。

台灣房屋表示，疫情期間貼心創新的員工福利，包括全員普篩檢測、實施隔離檢疫期雙倍薪、防疫照顧假，並給予三天有薪疫苗接種假，提供同仁疫苗注射津貼一萬元等。

2022年集團願景追求三個第一，包括品牌價值第一、企業成長第一，以及同仁幸福感第一。由於新的一年，集團健康智慧園區即將完工交屋，也期許創造客戶幸福感第一。

台灣房屋表示，房仲服務業相對工時較長，友善女性為體諒女性同仁之辛勞，適時休息後，更能安於工作，台灣房屋因此自2022年起實施，集團內的女性同仁，可享有每月2日有薪生理假的福利措施，體恤女性同仁可於生理期間帶來的不適感時，申請專屬「貼心特別假」，得以獲得充分的休息與尊重，薪資照給且不影響全勤、考績與升遷的額外福利，讓員工幸褔滿溢。