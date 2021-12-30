40個月年終好羨慕！長榮海運起薪超狂 「3職缺」不限科系可報考

受疫情影響，全球貨櫃航運運費大漲，連帶拉升航運業氣勢。長榮海運今年前三季獲利突破1500億，今（30）日再傳大手筆發放年終獎金，有員工拿到最高40個月的年終，更傳出有高階主管領到千萬元，羨煞眾人。「超狂年終」吸引網友的目光，許多人也好奇，若沒有相關的專業技能或證照「要怎麼進長榮工作？」

一名網友在PTT發文表示，今天看到新聞後心中很是羨慕，便想知道「要具備什麼資格才可入職長榮海運」，更怕大家現在一窩蜂湧排隊等投履歷，急問「現在去應徵長榮海運員工可以嗎？」。也有網友發現，長榮海運的網站目前沒開陸勤職缺，讓他懷疑「大家搶著應徵所以關閉職缺嗎？」

長榮海運於今年4月曾發布陸勤的招募影片，並詳細介紹職缺內容與福利，其中有提到，當時招募的11類職缺中，雖然多數皆需要持有特定證照或就讀限定科系才可報考，但仍有3種職缺類別不限科系皆可報名，分別為「營業、文業客服人員、貨櫃運輸管理人員」。

影片中也提到，民眾在報考前可多關注海運時事及國際社會時事，因為這些內容都與未來工作內容息息相關。另外，最受關注的就是起薪價格，長榮員工在影片中表示，只要是正式通過任用的員工起薪都有4.3萬元，且新進人員都會有3到4天的入職訓練。

許多爬過徵才資訊的網友也哀嘆，「104（求職網站）都是海運，要求英文和證照」、「104的是海勤職缺，沒證照的不要再丟了」，有人認為現在長榮海運氣勢當頭，要進去應該很難，「明年一樣賺這麼多，誰會跑」、「今年領這麼多，明年也捨不得離職了」，也有人分享求職經驗表示，「長榮只要新鮮人啦」、「應屆畢業生才收哦」。