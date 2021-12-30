不只長榮豪發百萬年終 網曝「這兩行業」年終超過10個月

今年受惠於疫情影響，全球貨櫃運價飆漲，長榮海運獲利超過2000億，長榮集團大手筆發放「40個月」年終獎金，讓許多員工驚呼「從沒看過這麼多錢入帳」。網友紛紛貼出長榮海運的職缺，好奇「大家公司的年終獎金多少」？有兩行業今年也大賺，祭出超過10個月的年終獎金，分別為「建設業」、「科技業」。

一名網友在PTT指出，今日最轟動的新聞就是「長榮年終發40個月」，讓人心動想去應徵，但也有部分公司受疫情影響，虧損以至於「不發年終」，因此他好奇「各位公司今年年終多少呢？」

有網友哀怨表示「每年都是0元年終」、「0元， 送500元禮券」、「0元，直接說受到疫情影響」、「0吧，不敢想」、「沒有，還要倒貼給公司」，不過也有人分享「年終固定1.5個月，考績8個月+旅遊金2萬」，還有在建設公司的網友分享，今年年終拿到「12-14個月」，在科技業上班的網友也指出，「科技業今年至少可領10-19個月」。

不過，多數網友回應，年終是固定「2個月」、「0.5個月」、「1.5個月」、「永遠1個月」，直言「沒進台積電、聯發科，要去跑船了」、「年終固定1月，是否該跑船了」、「羨慕長榮」。