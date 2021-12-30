最複雜公辦都更案「大陳單元3」招標 皇翔出線

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。新北住都中心提供
示意圖。新北住都中心提供

永和大陳單元3公辦都更案，昨（29）日順利完成公開評選興建廠商，由皇翔建設獲得最優申請人資格，單元3基地面積近4,000坪，未來總投資規模上看300億，力拚111年底動工。

新北住都中心表示，永和大陳單元3公辦都更案為近年最複雜公辦都更案，基地位處永和大陳地區，大陳義胞從1955年來台定居至今已66年，區內巷弄狹小、建物老舊及增改建情形嚴重，產權極為複雜。

由於有公安及消防疑慮，亟待更新，住都中心因此出面擔任實施者，主導公辦都更，力求帶動周邊單元都更的連鎖效應，提供安全居住環境，並活化公有土地，促進區域再發展。

新北住都中心董事長陳純敬表示，全案採權利變換方式進行，皇翔建設承諾，私有所有權人分回條件一定不低於已完工的大陳單元2，且中心要求未來住宅棟之公設比例不得高於29%，並打造符合銀級智慧建築、黃金級綠建築、無障礙設計標章的指標建築。

開放空間部分，將周邊單元納入整體規劃考量，以符合大陳地區更新計畫中將中央公園集中留設的願景。此外，配合新北市市場改造計畫，將興建結合科技、環保、現代化的永和新生市場，成為地區新亮點。

陳純敬表示，全案中心已整合近95%所有權人同意參與都更，因此各投標團隊廠商均以業界最高規格提出規劃設計，後續將儘速與最優申請人完成簽約，並辦理法定說明會及選配作業後，儘速送市府審查，力拚111年底動工。

新北住都中心提供
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公辦都更 皇翔

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