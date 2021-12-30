繼續羨慕！友在長榮國際上班 低調曝不在海運「年終也有30個月」

超越羨慕等級的年終獎金！長榮海運（2603）今年大賺錢，豪氣宣布發放「40個月」年終獎金，嗨翻公司員工，從早上消息一出後話題不斷，甚至傳出有員工夫妻爽領500萬獎金。部落客「地產秘密客 Ting & Sam」，也立馬打給在長榮國際工作的朋友，透露他也領到平均20-30個月的年終，讓網友持續羨慕。

因為今年全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運前三季獲利已經突破1500億，也大手筆發年終獎金給員工，並非外傳的10、20個月，而是直上40個月，如此難以置信的數字，讓不少員工一早看到戶頭，驚嘆「從來沒看到這麼多錢」。

這麼高額的年終，一早就成為熱門話題，部落客「地產秘密客 Ting & Sam」也在臉書發文表示，看到長榮海運這麼猛的獎金，立馬打給在長榮國際工作的朋友，他說他不在海運，年終比較差，結果追問一下，竟也可以領到「平均有20-30個月」的年終獎金，讓地產秘密客 Ting & Sam也開玩笑說，「以後小孩要念傳播打斷他的腿（誤），媒體業薪酸對比，要是我就去買房子」。

網友看完也紛紛留言，「太羡慕了」、「海運前面好像低潮了十年有了吧？買房子囉」、「除了打斷還不要幫他付學費啊」、「真好！」、「有資傳的人現在在長榮海運，小孩腿先留著」、「聽說40m只是平均…」、「只能靠自己加薪了」、「買房+1」。

長榮國際公司業務涵括旅館業、廣告業、印刷業、船務代理業以及管理諮詢顧問業。福利制度除了基本的三節、年終外，還有員工餐廳免費供應營養衛生之午餐及加值班餐(費)、員工搭乘立榮航空國內線機票折扣優惠；長榮國際連鎖酒店住宿優惠、提供優惠洗衣服務等等。