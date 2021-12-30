海運業績大爆發 長榮豪發40個月年終獎金傳有人領千萬

全球貨櫃航運運費因疫情大漲，長榮海運今年應可賺逾2000億元，年終獎金今天正式入帳，竟然最高有40個月，不少員工一早看到戶頭全嗨翻，還以為在作夢，領到一兩百萬元者所在多有，甚至傳出有高階主管領到千萬元以上。

長榮對此僅低調回應，「年終獎金一向是依公司營運績效及員工個人表現核發」。據了解，公司高層決定今年給出大紅包的原因，一是考慮今年確實大賺，二是海運過去長年不景氣，員工也過得很辛苦，因此發出高額年終。

以目前貨運三雄的營運績效來看，長榮前3季稅後淨利1583億元、陽明1099億元、萬海692.3億元，而每一家的每股盈餘都在30元上下，預估全年EPS都將超過40元。

疫情雖讓許多行業倒地不起，但也是海運業前所未有的機會，不過長榮發放高額年終，也讓其他還沒發的同業感到壓力。萬海去年發8個月年終，按今年獲利來算，外傳年終獎金上看24個月，將在農曆年前發放，屬國有民營事業的陽明海運，則傳將發8個月，但都還未獲證實。

還有今年賺一個股本的散裝航運龍頭慧洋，及貨攬業者中菲行、台驊投控等，同樣賺飽飽，發放多少年終獎金下月就揭曉。

至於航空業一直以來都位於疫情重災區，目前已知甫開航一年多的星宇航空無法發年終獎金，長榮航在加碼貨運布局後，也約有1.5個月年終獎金，而華航在今年度全力搶攻貨運商機，獲利頻傳佳績，據傳員工有望領到3、4個月的年終。