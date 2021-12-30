聽新聞
test
0:00 / 0:00
海運業績大爆發 長榮豪發40個月年終獎金傳有人領千萬
全球貨櫃航運運費因疫情大漲，長榮海運今年應可賺逾2000億元，年終獎金今天正式入帳，竟然最高有40個月，不少員工一早看到戶頭全嗨翻，還以為在作夢，領到一兩百萬元者所在多有，甚至傳出有高階主管領到千萬元以上。
長榮對此僅低調回應，「年終獎金一向是依公司營運績效及員工個人表現核發」。據了解，公司高層決定今年給出大紅包的原因，一是考慮今年確實大賺，二是海運過去長年不景氣，員工也過得很辛苦，因此發出高額年終。
以目前貨運三雄的營運績效來看，長榮前3季稅後淨利1583億元、陽明1099億元、萬海692.3億元，而每一家的每股盈餘都在30元上下，預估全年EPS都將超過40元。
疫情雖讓許多行業倒地不起，但也是海運業前所未有的機會，不過長榮發放高額年終，也讓其他還沒發的同業感到壓力。萬海去年發8個月年終，按今年獲利來算，外傳年終獎金上看24個月，將在農曆年前發放，屬國有民營事業的陽明海運，則傳將發8個月，但都還未獲證實。
還有今年賺一個股本的散裝航運龍頭慧洋，及貨攬業者中菲行、台驊投控等，同樣賺飽飽，發放多少年終獎金下月就揭曉。
至於航空業一直以來都位於疫情重災區，目前已知甫開航一年多的星宇航空無法發年終獎金，長榮航在加碼貨運布局後，也約有1.5個月年終獎金，而華航在今年度全力搶攻貨運商機，獲利頻傳佳績，據傳員工有望領到3、4個月的年終。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言