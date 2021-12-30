御頂國際集團跨界佈署　搶攻2022烘焙市場

超越羨慕等級的年終獎金！長榮海運（2603）今年大賺錢，豪氣宣布發放「40個月」年終獎金，嗨翻公司員工，從早上消息一出後話題不斷，甚至傳出有員工夫妻爽領500萬獎金。部落客「地產秘密客 Ting & Sam」，也立馬打給在長榮國際工作的朋友，透露自己也領到平均20-30個月的年終，讓網友持續羨慕。

2021-12-30 15:12