御頂國際集團跨界佈署 搶攻2022烘焙市場
2022年烘焙產業需求升溫，經統計烘焙及伴手禮年產值逾1000億元，御頂國際集團看好烘焙業商機，籌畫整合原名「幾分甜」的「北海道蛋糕屋」，強強聯合開拓烘焙市場千億商機，藉新事業體聯動效益，提升整體產業知名度及能見度。
御頂表示，此次網羅世界烘焙冠軍名廚團隊、原物料供應鏈，將北海道蛋糕屋策略聯盟導入旗下「晶宴會館」，從OMO線上線下整合，量身打造明星伴手商品、彌月禮盒等。
御頂指出，「北海道蛋糕屋」秉持優質食材、職人手作、新鮮烘焙之精神，採用日本十勝鮮乳之頂級食材，藉由攜手烘焙界名師共同研發，職人專業技術與食材嚴格控管，明星商品尤其以北海道生乳捲、雞蛋布丁廣受消費者喜愛，目前現有4家分店，未來將深植展店於雙北地區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言