御頂國際集團跨界佈署　搶攻2022烘焙市場

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

2022年烘焙產業需求升溫，經統計烘焙及伴手禮年產值逾1000億元，御頂國際集團看好烘焙業商機，籌畫整合原名「幾分甜」的「北海道蛋糕屋」，強強聯合開拓烘焙市場千億商機，藉新事業體聯動效益，提升整體產業知名度及能見度。

御頂表示，此次網羅世界烘焙冠軍名廚團隊、原物料供應鏈，將北海道蛋糕屋策略聯盟導入旗下「晶宴會館」，從OMO線上線下整合，量身打造明星伴手商品、彌月禮盒等。

御頂指出，「北海道蛋糕屋」秉持優質食材、職人手作、新鮮烘焙之精神，採用日本十勝鮮乳之頂級食材，藉由攜手烘焙界名師共同研發，職人專業技術與食材嚴格控管，明星商品尤其以北海道生乳捲、雞蛋布丁廣受消費者喜愛，目前現有4家分店，未來將深植展店於雙北地區。

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