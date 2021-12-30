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華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

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獨／華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
華航人有望嗨領年終獎金3-4個月。圖為華航空服員在機場資料照。圖／聯合報系資料照片
華航人有望嗨領年終獎金3-4個月。圖為華航空服員在機場資料照。圖／聯合報系資料照片

華航（2610）即將要發放年終獎金，有望躍居全球航空業最羨慕的航空業者。根據法人推估，華航今年全年EPS有望輕鬆突破1元，如果獲利能突破1元，華航人有望嗨領年終獎金3-4個，華航登上航空業「正港幸福企業」寶座。

航空業是疫情海嘯的重災戶，全球許多航空業都活不下去，有些國際級的航空業還需要紓困，華航瞄準商機，一路全力搶攻貨運商機，讓華航不只是獲利，還發3-4個月的年終，華航如果能發到3個月以上，將超過國內航空同業，也可能是國際客運為主的航空業之冠。

航空業成為疫情海嘯重災區，今年的年終獎金讓市場好奇，航空三雄裡面，目前已知道星宇航空在疫情海嘯下，已宣布無法發年終獎金。長榮航（2618）在營運策略布局超快速，在加碼航空貨運布局，長榮航空員工已經讓同業羨慕，也能領到1.5個月年終獎金。

華航2021年度，不只是獲利表現有望寫下全球第一名，在全球航空業都哀鴻遍野下，獲利逆勢開出佳績，在全球航空業歷史軌道中寫下傳奇故事；華航2021年還可望寫下另一個奇蹟，全球航空業還在裁員減薪壓力下，華航員工好幸福，有望領到3-4個月的年終。

根據，華航過去的經驗，2015年EPS達1.06元，當年度的年終獎金是領3-4個月，所以華航今年第4季獲利如果能衝高，年終獎金上看3-4個月。

法人推估，華航2021年獲利，受惠貨運剛性需求強勁，成本轉價無虞，第4季的毛利率可維持高位表現，推估全年稅後淨利60.79 億元，稅後EPS 1.11 元。

華航 航空業 年終獎金 長榮航空

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