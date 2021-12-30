政策打房、追價乏力、房屋不夠賣 12月交易量略降

今年房市從8月起一路飆漲，政府短時間內祭出多項房市控管政策，初步已有降溫跡象，信義房屋統計12月前28天全台門市交易量，已較上月減少約1成，除政策影響、追價乏力外，市場歷經幾個月熱銷後，待售房屋都已順利去化，短期內「房屋不夠賣」也是一項因素。

信義房屋專案經理曾敬德表示，政府近期房市管控政策頻繁出手，對於房市有一定降溫效果，尤其是換屋與中高總價的客層，對於政策較為敏感，短期內心態趨於觀望，許多區域房價在今年拉高後，也出現追價乏力現象，12月房市反而交易量較上月呈現量縮。

若以區域來看，這幾個月受到科技廠商議題激勵的新竹縣市、台南市與高雄市，12月房市交易量反而較11月衰退，研判一方面政策對於房價高漲的重劃區預售案產生衝擊，另一方面這些區域房價漲勢過快，「不是銀行貸款估不到，就是區域內房子賣太快」，導致整體市場仍有買氣，但交易量卻較上月下滑，普遍12月的交易量都較11月下滑超過1成。至於房市交易表現較為穩定的則是新北市與台中市。

曾敬德表示，政策朝向禁止預售換約等方向，目前有些區域已出現一小波預售轉手潮，有利長期房市健全發展，目前仍以首購買氣較為穩定。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，今年房市持續復甦，全年房市交易量預估將超過34萬棟，創八年來新高，房市交易熱絡，不過，明年仍有貨幣緊縮、房市政策及市場超額供給等變數須留意，加上疫情後續發展仍將影響全球經濟表現；建議有意購屋的民眾，可趁目前政經情勢穩定、利率維持相對低檔的狀況下，考量自身需求，多看屋、詢價，但須留意未來升息風險，量力而為。