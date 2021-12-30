提前起跑！土城建案公告「禁換約」 專家：有爭議
內政部祭出五招打炒房，其中包括限制預售屋、新建成屋換約轉售。雖然只是草案，還沒送到立法院審議，但新北已有預售案在接待中心張貼禁止換約公告。住宅週報社陸敬民表示，此舉牴觸現行內政部預售屋定型化契約 ，恐引發爭議。
張貼公告的是新北市「金城舞世界花園」，位於土城學府路，案場人員表示，為配合政府打炒房，因此在接待中心貼出公告，買受人除配偶、直系或二等親內旁系血親外，不讓與或轉售第三人，以杜絕投機炒作。
內政部在本月9日部務會議通過平均地權條例、不動產經紀業管理條例修正草案，規定預售屋或新建成屋買賣契約除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售，違者將按戶棟處罰50萬至300萬元。
住宅週報社陸敬民表示，此項修法仍待立法院審議，最快也要明年中才可能上路。但現行內政部預售屋定型化契約範本，第20條「房地轉讓條件」規定，買方要換約，「賣方非有正當理由不得拒絕。」，在修法未通過前，業者「超前部署」恐牴觸現行法規。
他表示，過去就有不少這類爭議，由於建商嫌換約麻煩，在契約上另加規定不得換約，不過先前消保官多認為，建商在預售屋合約中增加換約限制，不利於消費者，都與內政部的預售屋買賣定型化契約法令有所牴觸。
陸敬民表示，現階段民眾若有換約需求，但建案鐵板一塊，堅不換約，可向消保官投訴請求調解，要求業者依定型化契約規範換約。
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