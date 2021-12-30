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房市現降溫跡象！12月交易量略顯疲態 專家曝兩原因

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
12月房市受政策干擾，市場交易降溫。圖／信義房屋提供
12月房市受政策干擾，市場交易降溫。圖／信義房屋提供

今年房市從8月就開始轉熱，政府有感市場過熱，短時間內提出許多房市控管政策，已經初步讓房市出現降溫跡象！信義房屋今（30）日發布12月前28天全台門市交易量變化，全台較上月減少約1成，較去年同期增加3%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房市降溫有兩大原因，第一是在經歷幾個月市場交易熱絡，部分熱區待售房屋順利去化，短期房屋不夠賣，第二是政府打炒房確實影響部分交易量，目前房市在政策持續出爐之際，仍以首購買氣較為穩定。

房市交易表現較為穩定的是新北市與台中市，新北市月減幅度約7%，但年增14%，包括板橋、土城、泰山、林口、蘆洲區，交易量都呈現月增表現，新北市總價1500~2000萬的產品交易量較上月增加，台中市則是交易量呈現月持平表現，總價700~1500萬交易穩定，佔比將近5成。

曾敬德表示，政府近期的房市管控政策頻繁出手，對於房市會有一定降溫效果，尤其是換屋與中高總價的客層，對於政策通常較為敏感，短期內心態趨於觀望，而許多區域房價在今年拉高後，難免也會出現追價乏力的現象，12月房市反而交易量較上月呈現量縮。

若以整體區域來看，這幾個月受到科技廠商議題激勵的新竹縣市、台南市與高雄市，12月房市交易量反而較11月衰退，研判一方面政策對於房價高漲的重劃區預售案將產生衝擊，另一方面這些區域房價漲勢過快，不是銀行貸款估不到，就是區域內房子賣太快，導致整體市場仍有買氣，但交易量卻較上月下滑，普遍12月的交易量都較上月下滑超過1成。

曾敬德表示，政府有意打擊短期投機，政策朝向禁止預售換約等方向，目前有些區域已經出現一小波預售轉手潮，顯見政策對於打擊投機有效，嚇阻預售短炒的行為，進而讓雙北以外的預售市場降溫，有利長期房市健全發展。

房市 房價

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