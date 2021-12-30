Tesla Model 3今年度掛牌突破5,500輛 年增逾20%

Tesla Model 3 今年第4季再度繳出亮眼銷售成績單，截至今(30)日，掛牌數已超過1,500 輛，今年度累積掛牌數也已突破5,500輛，相較於2020全年銷售量，成長超過20%，再創新高，持續席捲台灣新車市場。

Tesla表示，公司 持續透過 OTA 線上軟體更新提升每一輛 Tesla的性能、里程、娛樂等車輛功能，今年度陸續推出多項重要更新，包括「洗車模式」與「新增導航停靠點」等實用功能。今年聖誕節期間，也令人驚喜地推送「2021 假期更新」彩蛋，包括中央觸控螢幕介面更新、盲點偵測鏡頭優化，並新增廣受車主歡迎的「燈光秀」表演功能以及多款電動遊戲。

除此之外，Tesla 本月宣布全台超級充電站已正式突破 40 座站點、230 支充電座的全新里程碑，今年一共新增 19 座全新站點，同時擴大建置部分超級充電站，以持續優化全台灣超級充電生活圈，提供所有車主舒適便捷的充電體驗。