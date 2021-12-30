錸德餐飲事業再擴大 入主咖啡連鎖品牌怡客

錸德集團（2349）餐飲事業版圖繼BY33美式餐飲、VG Fusion洋食，與和食在「Katsu鑫」熟成豬排飯餐廳的成功展店後，今（30）日指出，連鎖咖啡通路再下一城，透過投資方式併入老牌咖啡連鎖怡客，用以快速拓展餐飲連鎖通路與營收規模，期望藉由集團的豐富餐飲資源與跨品牌合作的方式，翻轉怡客的運營模式與品牌形象，並獲得怡客31家連鎖通路渠道資源，快速顯著提升集團餐飲運營動能。

錸德今日股價上漲逾5.3%。

據悉，錸德集團在2021年第3季取得怡客股權，持股比例約莫五成，成最大單一股東。怡客成立於1994年，擁有27年歷史的資深本地連鎖咖啡品牌，除了累積了超過十萬的會員外，全台31個分據點由於布建得早，皆座落在各縣市的黃金商圈地段，具備絕佳的地利之便。該公司表示，若此時布建此31個分據點恐會耗費更多時間與資源，也因此錸德集團透過投資方式併購怡客，將是拓展餐飲版圖與營運動能的絕佳跳板。

此外，由於怡客咖啡來自內用的營收佔比達8成，錸德集團更會投入龐大資源提升內用體驗感受，要把既有的裝潢、改裝做到位，打造舒適的內用休憩嶄新環境空間，企圖藉由優化商品結構、顧客體驗、數位會員3大方向下手，重塑怡客的全新品牌形象與定位。

怡客與「胡同燒肉」的合作除了年菜短打外，胡同更會為怡客量身打造聯名企劃菜單，不僅會導入胡同燒肉經典菜餚，更會考量怡客的環境與客需做最佳化的設計，將會完全顛覆消費者對於連鎖咖啡店餐食印象，該公司表示「胡同燒肉聯名菜單」預計將會2022第一季於怡客門市提供服務。

餐點在連鎖咖啡都是扮演著臨時的功能性配角，鮮少有人會去連鎖咖啡店品味美食，而咖啡永遠是連鎖咖啡被注目的關鍵。錸德投入怡客的首要策略，該公司目標，要在一年內將怡客打造成為「最好吃」的連鎖咖啡品牌，讓美食成為連鎖咖啡的要角。