永慶12月交易量年增30% 專家：明年房價趨緩有利進場

永慶房產集團今（30）日發布12月全台交易量，全台較去年同期增30％，較上月微增1％。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，儘管政府打炒房，在年底購屋旺季、通膨升溫、經濟穩定成長下，民眾仍有剛性需求購屋意願，不過在政策壓力下，預期未來房價飆漲的狀況將獲得抑制，改變市場對房價上漲的預期，房價漲幅趨緩，將有利於自住、長期置產民眾進場。

據永慶房產集團交易統計顯示，七大都會區12月房市交易量表現，與11月相比，台北市月增4%、新北市月增1%、桃園市略減1%，新竹縣市持平、台中市月增2%、台南月增7%、高雄則量縮3%。

與去年同期相比，全台交易量增加30%，七都較去年同期均量增，其中又以新竹縣市最高，年增44%，台北市則增加6%、新北市增加18%，桃園市成長41%，台中市成長31%，台南市增加24%、高雄市增加39%，顯示今年房市表現優於去年。

陳金萍表示，今年以來，民眾購屋信心回穩，購屋態度轉趨積極，雖然5月後短暫受到本土疫情升溫衝擊，不過在國內持續嚴守邊境，民眾落實防疫下，疫情逐步受控，8至10月全台交易量月增率也連續三個月呈正值，交易熱度延續，加上年底房市交易旺季來臨，民眾購屋需求湧現，讓11月交易量維持高檔，而12月也延續交易熱度，12月交易量較11月微增1%。

今年房市持續復甦，全年房市交易量預估將超過34萬棟，創八年來新高，房市交易熱絡，不過，陳金萍指出，雖然國內經濟穩定復甦，加上資金潮，台商回流、民間投資等利多加持，房市基本面看好，但明年仍有貨幣緊縮、房市政策以及市場超額供給等變數須留意，加上疫情後續發展仍將影響全球經濟表現。

建議有意購屋的民眾，可趁目前政經情勢穩定、利率維持相對低檔的狀況下，考量自身需求，多看屋、詢價，但必須審慎評估購屋負擔能力，留意未來升息風險，量力而為。