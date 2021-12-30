衝綠能！百億農業綠能貸款專案 展延至2022年底止

全國農業金庫今（30）日指出，配合農業綠能政策，建立農業與綠能共生經營模式，農委會自2021年3月1日起提供「百億農業綠能貸款專案」100億元之優惠貸款額度，其中30億元由農委會「農業節能減碳貸款」支應：另70億元由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應。農委會為持續鼓勵農漁業者積極參與，將該貸款專案受理期限由原2021年底延長至2022年底止。

農業金庫表示，「農業節能減碳貸款」對象為農漁民、農漁民團體及農企業，額度原本最高為3000萬元，為配合本貸款專案提高額度為1.2億元，貸款利率農漁民為0.79%、農漁民團體及農企業為1.43%。

農業金庫表示，借款人所需資金超逾1.2億元，或非屬農漁業者，可由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應，貸款利率目前為1.625%。農金局表示，借款人擔保能力如有不足，貸款經辦機構可協助送信用保證機構保證。農業信用保證基金配合本貸款專案並有提供手續費優惠。

農業金庫表示，這項貸款專案自2021年3月1日開辦，截至2021年11月底｢農業節能減碳貸款」計核貸101件金額逾10億元，｢農業綠能設置貸款」計核貸20件金額約13億元，合計核貸121件金額逾23億元，其中｢農業節能減碳貸款」核貸金額已較109年之5億元成長100%，充分提供農、漁、牧等業者購置與農業經營相結合之綠能設施及設備所需資金，有助於加速推動政府農業綠能政策，同時穩定農業經營所需電力與提升農業產業附加價值。

農金局表示，因農漁業者對本貸款專案詢問度高且考量農漁業者尚有資金需求，為配合農業綠能政策之持續推動，因此延長受理期限至2022年底止。農漁業及光電業者，若有農業與綠能共生經營之相關資金需求，可向農業金庫及設有信用部之農（漁）會提出貸款申請。