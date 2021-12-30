快訊

踢爆張庭公司「斂財手段」 知情人揭密：買8.8萬可加林瑞陽微信

中職／效力兄弟月薪落差誤會 高野圭佑致電助總並解釋原由

衝綠能！百億農業綠能貸款專案 展延至2022年底止

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

全國農業金庫今（30）日指出，配合農業綠能政策，建立農業與綠能共生經營模式，農委會自2021年3月1日起提供「百億農業綠能貸款專案」100億元之優惠貸款額度，其中30億元由農委會「農業節能減碳貸款」支應：另70億元由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應。農委會為持續鼓勵農漁業者積極參與，將該貸款專案受理期限由原2021年底延長至2022年底止。

農業金庫表示，「農業節能減碳貸款」對象為農漁民、農漁民團體及農企業，額度原本最高為3000萬元，為配合本貸款專案提高額度為1.2億元，貸款利率農漁民為0.79%、農漁民團體及農企業為1.43%。

農業金庫表示，借款人所需資金超逾1.2億元，或非屬農漁業者，可由全國農業金庫「農業綠能設置貸款」支應，貸款利率目前為1.625%。農金局表示，借款人擔保能力如有不足，貸款經辦機構可協助送信用保證機構保證。農業信用保證基金配合本貸款專案並有提供手續費優惠。

農業金庫表示，這項貸款專案自2021年3月1日開辦，截至2021年11月底｢農業節能減碳貸款」計核貸101件金額逾10億元，｢農業綠能設置貸款」計核貸20件金額約13億元，合計核貸121件金額逾23億元，其中｢農業節能減碳貸款」核貸金額已較109年之5億元成長100%，充分提供農、漁、牧等業者購置與農業經營相結合之綠能設施及設備所需資金，有助於加速推動政府農業綠能政策，同時穩定農業經營所需電力與提升農業產業附加價值。

農金局表示，因農漁業者對本貸款專案詢問度高且考量農漁業者尚有資金需求，為配合農業綠能政策之持續推動，因此延長受理期限至2022年底止。農漁業及光電業者，若有農業與綠能共生經營之相關資金需求，可向農業金庫及設有信用部之農（漁）會提出貸款申請。

農業信用保證基金 綠能 漁民 農委會

延伸閱讀

屏縣「醉」不上道專案 酒駕死傷人數降低達全國第3

美元定存吸金 利率上看1.5%

防制酒後駕車 用餐時間警察穿梭店家及喜宴加強宣導

防疫旅館春節專案在宅處所 屏縣發現10件不符防疫規範

相關新聞

員工嗨翻！長榮海運年終獎金40個月

長榮海運（2603）超豪氣，公司賺錢全面犒賞員工，今天早上許多長榮海運的員工嗨翻了，看到了史上從沒有看到的數字，答案是有...

台中本土生態建築奪6座國際建築大獎

台中本土生態建築「懋榮Next 1」社區大樓，今年一舉拿下英國國際地產IPA房地產建築最高榮譽5顆星大獎、美國繆思Mus...

國產南港都更案 建照到手

國產建材實業昨（29）日宣布，國產「南港大型開發案」都更案建造執照已獲台北市政府核准通過，農曆年開始整地進行實質開發。此...

國產雙題材帶動 潛利大

國產建材實業受惠兩大題材帶動，未來五年前景看好，公司昨（29）日表示，除「南港大型開發案」都更案未來資產利益龐大，本業則...

凱撒飯店搶人 起薪3萬

凱撒飯店連鎖為解封後商機預做準備，啟動搶人才大戰，照顧基層優先，凱撒飯店連鎖董事長林鴻道昨（29）日宣布推出三大策略，包...

南僑總裁 李勘文出任

南僑投控昨（29）日宣布組織調整，增加總裁與副總裁職務，集團旗下兩大獲利最好的子公司泰國南僑暨南僑投控總經理李勘文出任總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。