榮成拚零碳排 攜手淡江大學進行產學合作研究計畫

榮成（1909）與淡江大學產學合作研究計畫即將於明年1月1日啟動，將針對紙廠的零碳排、污染預防與減廢、能資源整合利用、AI 程序控制等議題進行多年期研發，藉由淡江大學教授團隊的技術專業，持續追求企業 ESG。

榮成為亞洲前十大、台灣第二大的工業用紙大廠，專注於低碳造紙及綠色包裝，致力於高效率利用資源的五項環保高新技術，並長期重視循環經濟、節能減碳、清潔生產等永續議題，本次與淡江大學產學合作研究計畫即將於明年元旦啟動，藉由淡江大學教授團隊的技術專業，追求企業ESG永續發展。

榮成表示，淡江大學工學院教授群兼具學術研究與產業技術發展的量能，在工學院院長李宗翰帶領下，以協助企業發展智慧製造與永續生產為全院積極努力之使命。本次產學研究合作由李宗翰帶領水資源及環境工程學系高思懷教授團隊及化學工程及材料工程學系張煖教授團隊，簽訂合作計畫合約書。

此計畫將針對紙廠的零碳排、污染預防與減廢、能資源整合利用、AI 程序控制等

議題進行多年期研發，藉由落實清潔與智慧生產，達成榮成紙業的ESG永續發展，並以爭取最高榮譽國家企業環保獎為目標，期能成為台灣紙業達成聯合國永續發展目標的領導廠商。

第一年度產學計畫將針對廢水處理改善、清潔生產及環境永續三大面向進行探討，包括研究 Fenton 系統效率提升方法，進而探討鐵污泥減量資源化方法，以及盤查與分析各製程單元與汽電廠能源利用效率、建立合理蒸氣與電力攤提成本，並將依據ISO14067: 2018進行產品碳足跡分析。