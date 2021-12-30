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北台鬼城全變黃金城 專家曝重劃區這樣買最便宜

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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住展雜誌統計指出，2021年北台灣重劃區全線翻紅，包括以往因點燈率偏低被譏為「鬼城」的重劃區，如林口、淡海、青埔、新莊副都心，今年全都出現推案量、成交價雙漲的榮景。

住展雜誌研發長何世昌分析，重劃區建地供給充足、加上整齊街廓、環境質感佳、較好的發展遠景，持續吸引輕移民前進購屋；在買氣湧現之下，建商把握機會積極推案，因此推案量全面爆發、且價格急漲，堪稱「滿血復活」，從鬼城變成黃金城。

根據住展統計，2021年推案量第一名至第十名依序為新店、中壢、桃園、板橋、林口、竹北、三重、新莊、淡水、大園。

何世昌表示，上述十個行政區，全部擁有重劃區，並仰賴重劃區推案衝大推案量。

推案量最大的新店，2021年推案量衝破700億元，大部份案量集中在央北重劃區；新店2021年光是百億級建案就有3個，分別是「大坪林ONE」、「聯上澐朗」、「江陵天碩-中央特區」，後二者都是央北內的建案。

央北重劃開發初期，新建案成交均價一坪約50萬元，短短四年，現在已漲至60萬～70萬，漲幅約三成。

第二名的中壢，2021年由青埔特區擔任房市火車頭，百億級建案有「潤隆國家大院」，其他大型指標案還有「宏普画時代」、「威均青塘園」、「中悅ITC國際商貿」。

何世昌指出，青埔開發初期一坪12萬左右，之後一路上漲，雖然2016年間房價又一度下殺至1字頭，但接下來反彈上漲就回不去了；2020年新建案成交價已漲到25萬～35萬元，2021下半年續漲至35萬元～45萬元。

除了價格變化外，青埔主力客源也出現重大轉變；過去為數眾多的大台北輕移民比例已急降至約三成，桃園客比例驟升至約七成，客源結構出現戲劇性大翻轉。

推案量660億元居第三的桃園區，區內有多個重劃區，過去房價領頭羊中正藝文特區推案熄火，由小檜溪接手當大哥、扮演點火助漲的角色；小檜溪在2020年上半頭成交價只有2字頭，2021年下半年竟跳漲至35萬元～40萬元。

何世昌分析，新重劃區開發集中，初期都會出現大型交屋潮，由於屋主通常不會立刻搬入新家，因此交屋潮後的點燈率低是一個正常現象；「人口入住率低、什麼都沒有」是重劃區發展必經過程，但此時房價最便宜，進場最有利，等到什麼都有了之後，房價就貴了。

不過，他提醒家中若有學齡兒童的購屋家庭，應注意就學問題，因為有些重劃區還沒來得及蓋學校，有的重劃區內學校是年年額滿，如淡海、竹北等地，擠不進的學齡兒童必須跨學區就讀，家長買房前要先作規劃。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

重劃區 建案 房價 鬼城

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