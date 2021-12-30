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員工嗨翻！長榮海運年終獎金40個月

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長榮海運。圖／聯合報系資料照
長榮海運。圖／聯合報系資料照

長榮海運（2603）超豪氣，公司賺錢全面犒賞員工，今天早上許多長榮海運的員工嗨翻了，看到了史上從沒有看到的數字，答案是有人領到「40個月」年終。

全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運前三季獲利已經突破1500億，今天員工嗨到最高點，40個月的年終，不只是羨慕，而是開心的不得了。

長榮海運今天年終獎金正式入帳，不是外界所猜的10個月、也不是20個月，答案是「40個月」，不少員工一早看到戶頭，第一個反應就是「從來沒看到這麼多錢」，長榮海運業績寫下傳奇，員工的年終獎金也寫下奇蹟。

疫情讓許多行業倒地不起，但海運業肯定是特例。以業界龍頭長榮海運為例，前3季稅後盈餘已達1582.79億元，第4季運價毫無回頭跡象，全年要賺破2000億元不成問題。今年到底發多少錢，早就是各界焦點。

長榮集團向來是元旦前一個營業日「發錢」，不少員工昨晚就等著年終入帳，今早一看到年終獎金確定金額進帳，直呼「是不是看錯了」，以底薪6萬元來計，一口氣就進帳超過200萬元，大叫「天啊！沒看過一次入這麼多錢」，已非超爽能形容。

長榮海運 年終獎金 長榮集團

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