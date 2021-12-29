「Merry Young快樂襪子店」募資成功 宣布品牌上市

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「Merry Young快樂襪子店」募資成功，宣布品牌上市暨啓動電商。記者宋健生/攝影
「Merry Young快樂襪子店」募資成功，宣布品牌上市暨啓動電商。記者宋健生/攝影

瑪利亞心智障礙青年 X 「Merry Young快樂襪」自立計畫，自11月3日在嘖嘖募資平台上透過群眾集資籌措開店經費，短短43天獲得贊助者熱情響應達標350萬元，今(29)日假瑪利亞愛心家園慶祝「Merry Young快樂襪子店」募資成功，同時宣布品牌上市暨電商啟動，許多企業與社團都受邀見證這重要的里程碑。

啟動儀式中，來賓手持裝滿彩色沙的寶特瓶，在瑪利亞青年大鼓隊振奮人心的節奏下一起澆灌至啟動儀式台，象徵「Merry Young快樂襪」走出心智障礙者的設限，邁向第一步品牌上市。

而製作一雙襪子，等於回收再利用2支寶特瓶，「Merry Young快樂襪」這個品牌也帶領台灣社會，朝向全世界的永續發展目標SDGs共同前進。

台中副市長令狐榮達致詞時勉勵身心障礙者，在過去的觀念裡，經常被看成被動的弱勢族群等待提供服務，但瑪利亞基金會創立「Merry Young快樂襪」這個由非營利組織所推出的社會企業新品牌，試圖翻轉這樣的關係。

從他們的經營模式，看得出來能讓身障者化被動為主動發聲，從受助者轉變為創造者，幫助身心障礙者開創社會形象與價值，增進身心障礙者自立生活的能力，減輕其家庭負擔，並且經由獲利實際提升對弱勢族群的服務，滿足更多弱勢者的需求，解決社會問題，這是一個可以改變世界的新型商業模式。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴感謝「Merry Young快樂襪」的新創事業，很幸運在一開始就朝向開立一間實店面的願望前進。

募資成功後第一步將先成立網路商店，並同時著手實體店面的規劃，店面預定地址在台中市最美的柳川河畔，也是每年聖誕節台中市的超人氣打卡景點，預計明年此時就能開幕，陳美鈴希望這家店能代表台中市，成為促進身心障礙者就業具代表性的社企文創館。

陳美鈴表示，「Merry Young快樂襪」電商正式啟動後，將會陸續推出更多商品及折扣優惠，歡迎全國企業、社團優先採購，或洽談品牌聯名公益合作，也請持續關注「Merry Young快樂襪」官方粉專，掌握最新消息。

募資 電商

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