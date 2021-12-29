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不滿阻撓交往和未資助出國 碩士女聯手男友殺父

中華電信5G 獨家桃園VR 高雄多視角直播跨年晚會

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信表示，全台唯一原尺寸，魷魚遊戲 一二三木頭人就在中華電信台北東區服務中心，歡迎粉絲踩點。照片／中華電信提供
中華電信表示，全台唯一原尺寸，魷魚遊戲 一二三木頭人就在中華電信台北東區服務中心，歡迎粉絲踩點。照片／中華電信提供

迎接2022到來，中華電信（2412）獨家取得桃園跨年VR轉播，讓用戶獨享舞台第一排的絕佳欣賞座席，更與Netflix合作，於台北東區服務中心廣場前豎立全台唯一原尺寸「123木頭人」，歡迎前來踩點，完成中華電信官方社群指定任務就有機會獲得三星藍芽耳機，12月31日前參加官方Instagram留言許願活動，就有機會獲得iPhone 13 Pro等大獎，此外，MOD 2022跨年專區，獨家呈現高雄跨年多視角轉播，一同High進2022。

中華電信表示，最夯元宇宙就在Hami VR，中華電信獨家取得桃園跨年VR直播，消費者只要戴上VR設備，就能進入沉浸式的觀賞空間，不用到現場人擠人，在家就能近距離舒適觀賞，現在申辦精采5G月繳1,399元(36個月租期)，就能將HTC VIVE Flow VR眼鏡 0元輕鬆帶回家(價值14,990元)；另外，高雄跨年晚會應用中華電信5G技術，提供多視角轉播，無敵海景蓬萊舞台、流行前衛高流舞台，免開分身一次看盡。

中華電信表示，MOD揪大家在家安心跨年，12月28日起，MOD推出2022跨年專區，集結各地跨年節目，一起在家解瘋，脫罩倒數。高雄跨年晚會多視角轉播，黃子佼、阿Ken、吳珊儒、浩角翔起超強主持陣容在北中南各地上陣，還有伍佰&China Blue、畢書盡、Ella、林宥嘉、郭書瑤都在各地獻聲與歌迷同歡。

此外，中華電信指出，MOD跨年專區讓你不用出門，一次看遍跨年節目。隨點隨看，如同任意門穿梭全台各地，快與朋友一起相揪來MOD跨新年，2021年12月31日晚上7點到2022年1月1日00:30拍下與MOD跨年專區的合照，即可抽五月天「好好好想見到你」高雄跨年版限定週邊商品及其他精美好禮。

跨年晚會 中華電信 MOD

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