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哈日族嗨翻！日圓匯率再探0.241元 近23年半最便宜

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率今年表現強勢，日圓則是跌跌不休，日圓兌新台幣交叉匯價跌至0.241元。記者陳柏亨/攝影
新台幣匯率今年表現強勢，日圓則是跌跌不休，日圓兌新台幣交叉匯價跌至0.241元。記者陳柏亨/攝影

台北匯市明（30）日封關，新台幣封關價將締造新猷、創25年封關新高紀錄；不過，相較於新台幣匯率維持驚人升勢，今年以來貶值逾一成的日圓，兌美元匯價持續溜滑梯，而新台幣強、日圓弱，促使日圓兌新台幣匯價就快跌破0.24元，日圓也創近23年半來最便宜的新紀錄。

「日圓好便宜，大家快衝啊！」最近不少網友在社群網站上發文，要大家快點搶便宜日圓，為明年解封、赴日旅遊「超前部署」。

新台幣匯率今年表現強勢，日圓則是跌跌不休，因此，日圓兌新台幣交叉匯價跌至0.241元，為1998年8月以來、近23年半新低，不少熱愛日本旅遊的民眾都在網上號召要進場搶便宜日圓，為明年解封「超前部署」。

對於目前是否為買進日圓的好時機，匯銀主管表示，「如果有實質需求，可以分批買一些，但不要買太多，因為新台幣升勢未扭轉前，日圓沒有最便宜、只有更便宜，況且，日圓沒什麼利息、投資價值不高，如果只是旅遊購物用，不需要一次囤太多。」

根據中央銀行統計顯示，今年以來，美元累計升值7%，但主要亞幣升貶不同調，新台幣長期站穩「最強亞幣」地位，今年迄今強升2.96%，人民幣匯率升值2.64%緊追在後，除此之外，日圓、韓元與星元對美元均為貶值。

淪為「最弱亞幣」的日圓，截至今日為止，今年兌美元貶值幅度已超過一成、高達10.25%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也重挫8.45%，星元則是下滑2.44%。

若以交叉匯率計算，今年的高點落在1月6日，當時日圓兌新台幣匯率為0.2765，今日則是進一步貶至0.241。

以臺灣銀行日圓現鈔售價而言，同樣拿新台幣5萬元購買日圓，今年1月6日匯價0.2797元，僅能換得日圓17萬8,763元；今天匯價滑落至0.2442元，能換到日圓20萬4,750元，足足多了日圓2萬5,987元，令「哈日族」們開心大喊「賺到了」。

日圓 新台幣

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