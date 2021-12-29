連鎖式都更首案 信義兒福B1-1開工

國家住都中心今（29）日舉辦「兒福B1-1公辦都更」開工動土典禮，由國家住都中心代理董事長花敬群、出資人國美建設董事長盧明德、台北市政府及多位市議員執鏟。本案為大五分埔地區連鎖式都市更新首案，展現公辦都更的公益價值，為城市帶來更多可能。

「兒福B1-1公辦都更」開工動土典禮，在兒童福利中心幼兒園小朋友帶來的動感舞蹈，以及舞獅團演出中登場。

花敬群表示，兒福基地規劃考量如何讓在地營運50餘年的老牌優質幼兒園營運不中斷，把最好的位置留給幼兒園；未來信義兒福其他基地也規劃銀髮友善地區，與台北市長照服務結合。

花敬群指出本案可順利推動，感謝國產署提供基地，也很感謝國美建設、中華文化社會福利基金會、台北兒童福利中心的合作，以及台北市政府在都更審議的協助，讓這塊充滿很多人記憶的基地，在最具公益性方式下順利推動都更，國家住都中心會陪著大家，把這塊基地上的記憶努力保留下來，這是屬於台灣的價值。

國家住都中心「兒福B1-1公辦都更」案今年10月28日經台北市政府核定實施，是信義兒福案首案核定後開工的基地，也是大五分埔地區連鎖式都市更新的第一顆種子。

台北兒福中心現址位於B2基地，未來B1-1基地完工後，兒福中心的幼兒園將直接進駐，同時啟動B2基地之都更，讓幼兒園得以持續運營，不因都市更新而中斷教學。

國家住都中心表示，此案為全台連鎖式都更首案，藉由先建後拆，讓都更基地內之住民，不需等待都更完工，便能就近入住使用。本案規劃興建地上14層、地下3層建築，預計於2024年底前完工。

信義兒福公辦都更案分為三部分實施，本案B1-1基地採全棟通用設計的全齡好宅，導入SI(Skeleton Infill)概念永久性設計，延長建築使用期限與彈性，為永續運營奠定基礎。完工後將延續幼兒照顧服務，並規劃戶外空間為五感體驗場域，結合富台公園，連結區塊綠色廊道，打造富含幼教環境與安全住宅空間，讓兒福B1-1成為公辦都更的優良實例。

國家住都中心表示，未來在「兒福B1-1公辦都更」所分回房屋除為在地租屋市場提供新選擇，更是支援周邊鄰里於都更重建期間的中繼或安置居住需求的最佳解方。公辦都更是推動城市進步的關鍵，國家住都中心將持續攜手地方政府，共同打造兼具品質、公益與未來性的都更版圖。