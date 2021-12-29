南僑重大人事案 李勘文、陳正文擔任正副總裁

南僑（1702）進行組織調整，增加總裁跟副總裁職缺，由集團旗下兩大獲利最好的子公司泰國南僑暨南僑控投總經理投李勘文、南僑食品集團董事長陳正文升任，總裁為李勘文，副總裁則由陳正文接任，兩位原本就在各自領域表現出色，組織調整後期望能發揮大的效益。

南僑董事長暨會依舊是陳飛龍，陳正文是陳飛龍二公子，早就在集團裡面任職，也是南僑目前獲利最好的南僑食品集團的董事長，這次的組織架構調整，總裁為李勘文，副總裁則由陳正文接任，主要是強化南僑集團競爭力，整合集團資源，讓更多的子公司的經理人發揮更大的能量。

南僑控股的生產事業已經橫跨台灣、中國大陸及泰國，主要的產品包括清潔用品、冷凍麵糰、烘培用油及米加工食品。

今年讓市場驚豔，中國大陸的南僑食品集團（上海），5月18日已在上海A股掛牌上市，在疫情中掛牌不管是股價、業績表現都很出色，深化南僑在大陸市場競爭力，南僑食品集團的董事長陳正文，這次也升任南僑控股的副總裁一職。