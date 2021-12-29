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懋榮建設榮獲16座國際建築大獎 用建築讓世界看見台灣

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
不少建築業界代表也到場，分享上述國際建築設計獎項的榮耀。記者宋健生/攝影
不少建築業界代表也到場，分享上述國際建築設計獎項的榮耀。記者宋健生/攝影

中部地區生態建築先驅者-懋榮建設，最新落成的「懋榮Next 1」大樓社區，今年一舉拿下包括英國國際地產IPA大獎、美國繆思Muse設計大獎、法國NDA建築設計獎、倫敦傑出房地產榮譽獎等六座獎項，除了對懋榮建設的肯定，同時也讓世界看見台灣。

2021年，全球矚目的英國IPA房地產大獎、美國MUSE建築設計獎、法國NDA建築設計獎、倫敦傑出房地產設計獎等陸續公布評選結果，這些獎項主要獎勵最卓越的城市建築規劃、建築設計、精湛工藝、景觀設計，以及室內設計作品。

由於全球新冠疫情未退，國際各項重要獎項，多數經由得獎者所在地授權頒發。

懋榮建設今(29)日特別邀請前交通部長林佳龍、龍寶建設董事長張麗莉、逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷等產官學界授權頒獎，並由「懋榮Next 1」管委會主委及委員們受獎，不少建築業界代表也到場，分享上述國際建築設計獎項的榮耀。

懋榮建設董事長紀吉川指出，懋榮建設成立20年多來，始終是生態建築的先驅者，以「生態、智慧、健康宅」為理念，堅持走一條不一樣的路，作品連年榮獲共16座國際大獎肯定。

最新落成的「懋榮Next 1」更一舉拿下包括在建築界有奧斯卡美譽的英國國際地產IPA房地產建築最高榮譽5顆星大獎，美國繆思Muse設計銀獎，法國NDA建築設計銅獎，倫敦傑出房地產榮譽設計獎等六座獎項，主要頒給懋榮建設。

紀吉川表示，懋榮建設從生態、智慧到未來將推出的健康住宅，始終致力於地球生態的保護，以及生活對應的自然環境，「蓋一棟會呼吸的房子」一直是懋榮堅持的理念。

「懋榮Next 1」以森林美宅為設計理念，座落安和公園第一排，規劃36%超低建蔽率、種植138棵以上喬木，以垂直綠化，讓綠意從平面躍上建築。

此案與鄰近河岸、公園連成綠帶，形成溫度較低的「都市冷島」微氣候，創造一座公園裡的家、一棟會呼吸的房子，細膩而深具遠見的設計內涵，讓「懋榮Next 1」同時獲得多項國際大獎的青睞。

展望明年，懋榮建設預計3至9月陸續推出3件新案，分別位於大肚、水湳與七期。最先登場的是「懋榮高見」，規劃臨路電梯店鋪豪墅產品，採先建後售，每戶開價約2,500萬元，預計329檔期公開。

另外，在水湳經貿園區附近中康街的「懋榮花雨歇」，規劃總戶數約55戶的大樓社區案，坪數在25至36坪；七期朝馬7街大樓案，坪數約25至30坪，均以二、三房為主力產品。

「懋榮Next 1」拿下英國國際地產IPA大獎、美國繆思Muse設計大獎等六座獎項。記者宋健生/攝影
「懋榮Next 1」拿下英國國際地產IPA大獎、美國繆思Muse設計大獎等六座獎項。記者宋健生/攝影
龍寶建設董事長張麗莉(中)授權頒發「懋榮Next 1」美國繆思Muse設計銀獎。記者宋健生/攝影
龍寶建設董事長張麗莉(中)授權頒發「懋榮Next 1」美國繆思Muse設計銀獎。記者宋健生/攝影
前交通部長林佳龍(右三) 授權頒發英國國際地產IPA最高榮譽5顆星大獎。記者宋健生/攝影
前交通部長林佳龍(右三) 授權頒發英國國際地產IPA最高榮譽5顆星大獎。記者宋健生/攝影

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