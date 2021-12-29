順藥長效止痛藥獲泰國藥證 未來三年每年都可獲新藥證

順藥（6535）今(29)日宣布，該公司長效止痛劑LT1001（台灣商品名：納疼解）已獲泰國食品藥品管理署（Thai FDA）之上市許可，成為繼台灣、新加坡之後拿到的第三張藥證。順藥也力拼未來三年，每年都有藥證入手，加速馬來西亞、中國大陸、南韓、烏克蘭及約旦等地藥證申請，馬來西亞預計明年上半年可看到成果。

順天醫藥生技表示，泰國為東南亞第3大人口大國，人口基數大帶動相關醫療需求急速攀升，加上泰國政府定調面向國際及東協跨境醫療的策略方針，同時將泰國打造成「亞洲醫療中心」的政策紅利，促使泰國醫療市場加速蓬勃發展，極具開發潛能。

國際市場調研公司指出，2024年泰國藥品市場規模估計為69億美元，在止痛類藥品方面，2021年的市場規模約1.2億美元，至2025每年將有逾6%的成長。有鑑於傳統鴉片止痛劑具高成癮性，不慎使用過量將可能抑制呼吸、致使病人死亡，近年來各國也紛紛提高對此類藥物的管制，並期待有更安全有效的疼痛管理解決方案。

順藥表示，泰國目前在術後止痛的使用習慣上，仍以鴉片類為主且為東南亞最大的專利藥市場，因此成為安全性高且不易成癮的專利藥LT1001帶來絕佳切入點。

順藥指出，LT1001是全球首創，可維持一周藥效的長效型止痛針劑，其產品特色為長效、安全及使用便利，相較於嗎啡類藥物，具有不易成癮並可與其他麻醉、或止痛藥物併用的優勢，擁有獨特市場定位，有機會滿足尚未被滿足的醫療需求。除新加坡與泰國外，順藥也透過授權伙伴推進東協十國之取證及商業化推廣，未來也將持續深化東協市場的布局。