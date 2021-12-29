深化東協佈局 順藥長效止痛藥LT1001獲泰國上市許可

順天醫藥生技宣布，長效止痛劑LT1001（納疼解）獲泰國食品藥品管理署上市許可，也是LT1001繼台灣及新加坡後的第三張藥證，隨著其商業化推廣愈趨成熟，將為公司帶來穩定現金流收入。

順藥表示，力拚未來三年，年年有藥證入手，並加速馬來西亞、中國、韓國、烏克蘭及約旦等地之藥證申請，其中馬來西亞預計將於明年上半年看到成果。

順藥指出，泰國為東南亞第3大人口大國，人口基數大帶動相關醫療需求急速攀升，加上泰國政府定調面向國際及東協跨境醫療的策略方針，同時將泰國打造成「亞洲醫療中心」的政策紅利，促使泰國醫療市場加速蓬勃發展，極具開發潛能。

順藥表示，傳統鴉片止痛劑具高成癮性，若不慎使用過量將可能抑制呼吸、致使病人死亡，近年來受到全球醫界的廣泛注意，各國也紛紛提高對此類藥物的管制並期待有更安全有效的疼痛管理解決方案，泰國目前在術後止痛的使用習慣上仍以鴉片類為主且為東南亞中最大的專利藥市場，此為安全性高且不易成癮的專利藥LT1001帶來絕佳切入點。

順藥也說，LT1001是全球首創，可維持一周藥效之長效型止痛針劑，其產品特色為長效、安全及使用便利，相較於具有成癮問題的嗎啡類藥物，其具有不易成癮並可與其他麻醉或止痛藥物併用的優勢，擁有獨特市場定位，有機會滿足尚未被滿足的醫療需求。除新加坡與泰國外，順藥也透過授權伙伴推進東協十國之取證及商業化推廣，未來也將持續深化東協市場的佈局。