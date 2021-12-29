加薪留人才！凱撒飯店明年1月起基層員工調薪至3萬以上

凱撒飯店連鎖董事長林鴻道今（29）日表示，感謝及體恤凱撒飯店同仁於疫情期間堅守崗位、無私付出，明年1月起所有凱撒飯店的基層員工薪資調高至三萬以上。迎接後疫情復甦，高階的客務部經副理、餐飲協理、餐飲副總等職務釋出，全台10家飯店將提供超過300個以上的職缺。

林鴻道表示，飯店業今年受到疫情的強烈衝撃仍處在虧損狀態，但有感於基層員工及年輕同仁正值肩付照顧家庭的重任，本次調薪將以基層及新進同仁為優先，盼能藉此能抛磚引玉，希望更多的企業能更重視及照顧基層，共同翻轉沉寂已久的觀光產業，重拾飯店從業人員的熱情與信心。

林鴻道進一步說明，凱撒飯店連鎖長期以來秉持著「以人為本」的企業精神，深知基層及新進員工是企業最重要但也是最需要被照顧的一群人，雖然這二年來受到疫情的影響，飯店的營收不佳，但他非常感謝飯店團隊同仁的付出，特別這幾年凱撒飯店連鎖的成長與改變各界有目共睹，因此雖然在虧損但仍能承擔的狀況下，做了此次調薪及調高起薪的決定。

照顧員工就是照顧企業最堅固的根基，除了穩定員工軍心、提供更多的保障外，更希望發揮帶頭的指標作用，為企業留住人才。