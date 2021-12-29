快訊

在台掛牌27年！中國人壽明天下市 強調「三不變」

缺糧怎麼辦？中國大囤糧導致國際陷危機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生乳捲銷售提前達標 亞尼克董座宣布年終獎金6個月

經濟日報 / 記者蔡靜紋／即時報導
亞尼克董事長吳宗恩介紹新款「草莓開心果」生乳捲。圖／亞尼克提供
亞尼克董事長吳宗恩介紹新款「草莓開心果」生乳捲。圖／亞尼克提供

受新冠肺炎疫情影響，不少餐飲等內需產業營運受影響。生乳捲名店「亞尼克」逆勢創造佳績，董事長吳宗恩今（29）日表示，今年12月20日提前達成生乳捲年度銷售188萬條目標，員工可享有年終獎金六個月，依底薪、績效考核計算。

生乳捲名店「亞尼克」第22家實體店面「萬芳興隆店」今（29）日開幕，吳宗恩親自出席，並於會後接受採訪時指出，今年生乳捲銷售目標188萬條已經達標，明年將再挑戰208萬條目標，並開設三家新店面。

蛋糕名店亞尼克自2013年推出經典夯品「亞尼克生乳捲」後，以電商通路掀起全台團購熱潮、連續多年網購蛋糕冠軍、至今研發超過百款口味，不斷創新的口味打動消費者的味蕾。亞尼克今年業績持續成長，尤其是疫情期間的5到8月間業績逆勢成長10~20%，吳宗恩分析原因有四，原因之一是與Uber Eats 合作外送，拓展新通路，其二是亞尼克客層外帶率約90%，受影響幅度相對小，第三是長期經營客戶黏著度，例如每年都與知名YouTuber等聯名活動，可帶動新客群，第四是平均1.5個月就推出新產品。

「這幾年沒跟上數位化的企業都很辛苦。」吳宗恩相當重視數位行銷管道，亞尼克光是數位行銷人員便達11名之多，各自負責fb、YouTube等社群通路，今年又切入抖音TikTok，擁有自家頻道，企圖接觸20歲以下族群，一支影片最高點閱達50萬人次以上。他不諱言，以抖音而言，暫時還看不到成效，但經營企業一定要不斷培養新客群；舉例來說，亞尼克客層落在20~45歲，女性占80%、男生占20%，其中，25~35歲是主力客群，35~45歲是第二大客群，但原本客人年齡會逐年增長，一定要培養新客戶才能維持永續經營。

儘管重視數位通路，吳宗恩仍認為實體通路具有高度重要性，「實體通路還是要有一定數量，才能接觸客人。」他強調，亞尼克在六都有據點後，將再擴展住宅區據點，以每年三家店速度展店。

「萬芳興隆店」為亞尼克今年開出的第三家新店面，吳宗恩表示，秉持初衷帶給消費者更多元、便捷的服務，選在萬芳展店是看準此地區鄰近捷運、醫院、學校等交通便捷、生活商圈環境優良。

為打響新店鋪名號，推出多項特別活動，包括首三日(12/29-12/31)前30名消費者可享100元優惠價購得「亞尼克生乳捲－原味」一條；開幕首月(2022/1/30前)於新門市單筆消費淨額滿2000元，免費送「原味生乳捲」一條；開幕首月(2022/1/30前)加入新門市LINE@好友，即可獲得「50元折價券」，限量發送；開幕首月(2022/1/30前)於社群IG或FB打卡購買手工餅乾隨手包系列現折50元。

亞尼克董事長吳宗恩。記者蔡靜紋/攝影
亞尼克董事長吳宗恩。記者蔡靜紋/攝影
亞尼克第22家據點「萬芳興隆店」29日開幕，推出多項優惠，一早便吸引滿滿人潮。記者蔡靜紋/攝影
亞尼克第22家據點「萬芳興隆店」29日開幕，推出多項優惠，一早便吸引滿滿人潮。記者蔡靜紋/攝影
亞尼克董事長吳宗恩。記者蔡靜紋/攝影
亞尼克董事長吳宗恩。記者蔡靜紋/攝影

疫情 年終獎金

延伸閱讀

快手美團戰略互通 陸本地生活賽道新變局

TikTok「昏迷挑戰」鏡頭前閉氣 美國2名兒童挑戰後窒息亡

年終獎金不如預期 六成三上班族坦言將影響工作去留

花2.1萬買到「土石流」蛋糕、陶土狗要7千 網搖頭：搞到品種不同厲害了

相關新聞

生乳捲銷售提前達標 亞尼克董座宣布年終獎金6個月

受新冠肺炎疫情影響，不少餐飲等內需產業營運受影響。生乳捲名店「亞尼克」逆勢創造佳績，董事長吳宗恩今（29）日表示，今年1...

危老夯！大稻埕商圈改建熱區 這路段老透天1.4億成交

大稻埕商圈危老改建正夯，帶動區域內透天厝土地價格上揚！據最新實價資料顯示，塔城街有一處老舊布匹老店，土地約40.23坪，...

重鄰居素質 央行高價住宅信用管制反成富豪選屋指標

豪宅自住客重視鄰居素質，央行「高價住宅信用管制」反成為富豪選屋指標，台中七期新進場的「由鉅惟上」等豪宅案最近買氣升溫，業...

遏止炒房亂象——預售及新成屋將「禁止轉售」！

據媒體報導，2021年12月9日內政部部務會報通過修正《平均地權條例》及《不動產經紀業管理條例》草案，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售。

蔡其昌：開心看到奉茶行動連結企業及民眾落實ESG

永續發展是全球趨勢，ESG浪潮席捲台灣，立法院副院長蔡其昌今天下午出席奉茶行動成果發表暨影響力奉茶站計畫啟動記者會，擔任...

屋主出場漂亮！「台北信義」今年首交易 4樓賣比8樓貴

住宅大樓、豪宅通常是越高樓層越貴，4樓、2樓戶都是民眾較不喜愛的樓層，不過房市熱加上通膨隱憂，帶動豪宅市場交易。據實價揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。