生乳捲銷售提前達標 亞尼克董座宣布年終獎金6個月

受新冠肺炎疫情影響，不少餐飲等內需產業營運受影響。生乳捲名店「亞尼克」逆勢創造佳績，董事長吳宗恩今（29）日表示，今年12月20日提前達成生乳捲年度銷售188萬條目標，員工可享有年終獎金六個月，依底薪、績效考核計算。

生乳捲名店「亞尼克」第22家實體店面「萬芳興隆店」今（29）日開幕，吳宗恩親自出席，並於會後接受採訪時指出，今年生乳捲銷售目標188萬條已經達標，明年將再挑戰208萬條目標，並開設三家新店面。

蛋糕名店亞尼克自2013年推出經典夯品「亞尼克生乳捲」後，以電商通路掀起全台團購熱潮、連續多年網購蛋糕冠軍、至今研發超過百款口味，不斷創新的口味打動消費者的味蕾。亞尼克今年業績持續成長，尤其是疫情期間的5到8月間業績逆勢成長10~20%，吳宗恩分析原因有四，原因之一是與Uber Eats 合作外送，拓展新通路，其二是亞尼克客層外帶率約90%，受影響幅度相對小，第三是長期經營客戶黏著度，例如每年都與知名YouTuber等聯名活動，可帶動新客群，第四是平均1.5個月就推出新產品。

「這幾年沒跟上數位化的企業都很辛苦。」吳宗恩相當重視數位行銷管道，亞尼克光是數位行銷人員便達11名之多，各自負責fb、YouTube等社群通路，今年又切入抖音TikTok，擁有自家頻道，企圖接觸20歲以下族群，一支影片最高點閱達50萬人次以上。他不諱言，以抖音而言，暫時還看不到成效，但經營企業一定要不斷培養新客群；舉例來說，亞尼克客層落在20~45歲，女性占80%、男生占20%，其中，25~35歲是主力客群，35~45歲是第二大客群，但原本客人年齡會逐年增長，一定要培養新客戶才能維持永續經營。

儘管重視數位通路，吳宗恩仍認為實體通路具有高度重要性，「實體通路還是要有一定數量，才能接觸客人。」他強調，亞尼克在六都有據點後，將再擴展住宅區據點，以每年三家店速度展店。

「萬芳興隆店」為亞尼克今年開出的第三家新店面，吳宗恩表示，秉持初衷帶給消費者更多元、便捷的服務，選在萬芳展店是看準此地區鄰近捷運、醫院、學校等交通便捷、生活商圈環境優良。