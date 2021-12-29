協商逾六年！機師工會與華航今簽團協

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
機師工會與華航公司今簽團協 。桃園市機師職業工會提供
機師工會與華航公司今簽團協 。桃園市機師職業工會提供

自2015年9月桃園市機師職業工會首次與華航（2610）資方第一次召開團體協約協商會議討論起，至今已超過六年時間，期間一度歷經2019年的罷工，以及經營管理層的數度更迭，機師工會與華航公司雙方終於在今（29）日，正式簽訂團體協約。

機師工會表示，疫情爆發後的近兩年，對於長時間身處執勤與檢疫無限循環的機師而言，無疑可說是最艱困、也是最難熬的一段期間。此次，機師工會與華航公司所簽訂的團體協約，雖然過去一、兩年的協商過程中，仍有許許多多重要事項勞資雙方最終未能達成共識，以致於無法載入此次共計十八條協約的內容中，然而，機師工會仍然願意透過先行簽訂勞資雙方已達成共識之事項內容，以展現工會期待在疫情期間與華航資方逐步建立互信基礎的正面態度。

機師工會補充，在與華航公司資方協商的最後階段，肯定資方協商代表對於工會所提出日後持續維持勞資協商與建立常態性對話機制的正面回應。因此，工會也表示，在機師工會與華航公司此次簽訂團體協約之後，工會將在與華航公司所取得的默契下，進一步落實勞資定期會議，以及每一季與董事長的座談會。

機師工會最後強調，勞資雙方的互信基礎得來極為不易，更有賴雙方真正敞開心胸細細地經營。工會期待團體協約的簽訂能真正成為勞資雙方建立互信的新起點。

協商逾六年身處疫情艱難處境，機師工會與華航公司今簽團協。桃園市機師職業工會提供
協商逾六年身處疫情艱難處境，機師工會與華航公司今簽團協。桃園市機師職業工會提供

機師 華航 疫情

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