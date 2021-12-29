台灣房屋蟬聯「好福企獎」 擴大徵才加入幸福企業

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
台灣房屋蟬聯「桃園金牌企業卓越獎」之「好福企」大獎，台灣房屋集團副總裁周鶴鳴(右）代表出席受獎。圖/台灣房屋提供
台灣房屋蟬聯「桃園金牌企業卓越獎」之「好福企」大獎，台灣房屋集團副總裁周鶴鳴(右）代表出席受獎。圖/台灣房屋提供

110 年桃園市金牌企業卓越獎得獎名單出爐！台灣房屋集團實施多項防疫福利蟬聯「好福企獎」，成為唯一連續獲獎服務業，更是房仲業幸福企業指標，台灣房屋集團總裁彭培業表示，預計2022年擴大徵才3,200人，永續培養精英人才。

台灣房屋要成為守護員工健康安全的幸福殿堂。彭培業說，台灣房屋以打造幸福企業為初心，疫期間斥資億元打造智慧型訓練中心培育專才， 2021年持續推出多項創新福利，包括全員普篩檢測、實施隔離檢疫期雙倍薪、防疫照顧假，並給予三天有薪疫苗接種假，提供同仁疫苗注射津貼一萬元等。

台灣房屋同時照護員工健康與顧及心理健康，特別針對全體在職員工推出「解憂隨身聽」服務，無論同仁在工作上、人際關係、感情甚至家庭問題，只要任何需要解憂解惑的疑難雜症，都可透過內部Line官方帳號，和特聘專業諮商師對話，抒發情緒且全程保密，建構同仁最強大的心靈避風港。

另外，針對曾任職台灣房屋的員工首創「離職復職服務中心」，提供轉職後的工作輔導，協助成為各行業尖兵，離職後若生活上遇有法律問題，仍可免費向公司諮詢；復職時也有專人協助順利重返職場，再創事業新高峰。

裁彭培業指出，台灣房屋集團愛才惜才，是一個重視永續經營的企業，今年全面導入企業對ESG永續議題的經營思維，落實「健康」、「友善」的職場環境，這也是台灣房屋集團 ESG+行動的最佳體現，期待帶動環境與社會的良性循環，讓台灣更美好！

台灣房屋以優質的品牌形象與親善的員工福利快速在全台遍地開花，版圖不斷擴大，今年嚴選超過50個優質團隊加入陣容；看好新的一年不動產市場發展潛力，展店目標鎖定100家。

適逢年後轉職潮，台灣房屋將大舉廣發英雄帖徵才，除了不動產專業人才，更積極招攬包含企劃、科技、數位行銷等產業菁英，加上台灣房屋集團投資興建的亞洲健康智慧園區第一期亦將於2022年完工交屋，集團勢必增加各領域專業人才，預定釋出3,200個職缺，歡迎志同道合菁英加入。

離職 疫苗 徵才

延伸閱讀

數據驅動ESG有成 工業富聯拿下四項肯定

數據驅動ESG轉型 工業富聯一口氣拿下四個肯定

數據驅動ESG轉型有成 鴻海旗下工業富聯拿下四個肯定

擦亮在地品牌 15家企業獲桃園金牌企業卓越獎

相關新聞

蔡其昌：開心看到奉茶行動連結企業及民眾落實ESG

永續發展是全球趨勢，ESG浪潮席捲台灣，立法院副院長蔡其昌今天下午出席奉茶行動成果發表暨影響力奉茶站計畫啟動記者會，擔任...

中捷市政府站土地開發基地招商 預估總銷逾145億元

台中捷運綠線6站有7處土地開發基地中，開發基地容積最高、面積最大、區位條件最優、唯一與藍線共站轉乘的市政府站(G9-1)...

數據驅動ESG轉型 工業富聯一口氣拿下四個肯定

全球環境變遷持續發生，企業追求永續已成顯學，如何結合核心本業、有序推動企業轉型友善永續，成為各界關注焦點，工業富聯鎖定E...

中華航空與桃園市機師職業工會簽署團體協約

中華航空（2610）今（29）日與桃園市機師職業工會簽訂團體協約，於華航園區舉行簽約儀式，華航總經理高星潢、機師工會理事...

華新明年1月盤價調降 考量兩因素

國際鎳價持續走強，電線電纜、不銹鋼廠華新麗華（1605）今（29）日開出明年一月不銹鋼盤價，內銷304系列、316系列，...

投資金額達520億！全台規模最大捷運站開發案招商

全台規模最大捷運場站開發案今（29）日舉行「M.Ark新北捷鑽」招商說明會及廉政平臺宣示成立，該案為新北環狀線十四張站暨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。