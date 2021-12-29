台灣房屋蟬聯「好福企獎」 擴大徵才加入幸福企業

110 年桃園市金牌企業卓越獎得獎名單出爐！台灣房屋集團實施多項防疫福利蟬聯「好福企獎」，成為唯一連續獲獎服務業，更是房仲業幸福企業指標，台灣房屋集團總裁彭培業表示，預計2022年擴大徵才3,200人，永續培養精英人才。

台灣房屋要成為守護員工健康安全的幸福殿堂。彭培業說，台灣房屋以打造幸福企業為初心，疫期間斥資億元打造智慧型訓練中心培育專才， 2021年持續推出多項創新福利，包括全員普篩檢測、實施隔離檢疫期雙倍薪、防疫照顧假，並給予三天有薪疫苗接種假，提供同仁疫苗注射津貼一萬元等。

台灣房屋同時照護員工健康與顧及心理健康，特別針對全體在職員工推出「解憂隨身聽」服務，無論同仁在工作上、人際關係、感情甚至家庭問題，只要任何需要解憂解惑的疑難雜症，都可透過內部Line官方帳號，和特聘專業諮商師對話，抒發情緒且全程保密，建構同仁最強大的心靈避風港。

另外，針對曾任職台灣房屋的員工首創「離職復職服務中心」，提供轉職後的工作輔導，協助成為各行業尖兵，離職後若生活上遇有法律問題，仍可免費向公司諮詢；復職時也有專人協助順利重返職場，再創事業新高峰。

裁彭培業指出，台灣房屋集團愛才惜才，是一個重視永續經營的企業，今年全面導入企業對ESG永續議題的經營思維，落實「健康」、「友善」的職場環境，這也是台灣房屋集團 ESG+行動的最佳體現，期待帶動環境與社會的良性循環，讓台灣更美好！

台灣房屋以優質的品牌形象與親善的員工福利快速在全台遍地開花，版圖不斷擴大，今年嚴選超過50個優質團隊加入陣容；看好新的一年不動產市場發展潛力，展店目標鎖定100家。

適逢年後轉職潮，台灣房屋將大舉廣發英雄帖徵才，除了不動產專業人才，更積極招攬包含企劃、科技、數位行銷等產業菁英，加上台灣房屋集團投資興建的亞洲健康智慧園區第一期亦將於2022年完工交屋，集團勢必增加各領域專業人才，預定釋出3,200個職缺，歡迎志同道合菁英加入。